陳佩琪硬蹭黎智英想取暖 網譙翻：人家沒騎飛輪拿錢、真是有夠反感！

記者李鴻典／台北報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今（9）日宣判，其中黎智英被重判20年，引發全球關注。沒想到，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪竟拿黎智英被判刑來跟柯文哲相比，遭網友留言譙翻，「人家沒騎飛輪、拿錢、沒交代不清 ，黎才是真正被中國迫害的人，而你們認真來說，也快要成為那個迫害台灣的幫手」。

陳佩琪竟拿黎智英被判刑來跟柯文哲相比。（圖／翻攝畫面）

陳佩琪晚間發文寫下，今天新聞：『78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英，因涉違反《香港國安法》，今（9日）遭判處20年有期徒刑。』「而我的先生…」

陳佩琪稱，柯文哲當台北市長時，企業家求見他， 出來後面露微笑，被推定這是『兩相合謀犯意、圖利京華城…』、 議員便當會陳情，沒第一時間拒絕， 讓幕僚寫在追蹤待辦事項表中…都發局送公展文上來， 市長大筆一揮就簽下去… 也因『眾望基金會』有兩筆捐款，說是貪汙事證(至於為何這兩筆捐款是貪汙，林俊言沒寫， 就是莫須有理由)，於是檢廉在2024年8月30日兵分數十路來家裡大搜索，2024年底求刑28.5年，「兩相對照，我要把先生受到民進黨政府如何迫害對待 、說給全世界的人聽…」

陳佩琪原本想取暖，結果網友完全不領情留言痛批，「拿黎智英硬扯真是有夠反感」、「真敢比不會心虛嗎？」、「少說話 對大家比較好」、「真的不需要把黎智英硬跟阿北擺一起好嗎，人家沒騎飛輪拿錢、沒交代不清 ，黎才是真正被中國迫害的人，而你們認真來說，也快要成為那個迫害台灣的幫手」、「xx比雞腿。竹竿到菜刀。不同case不能這樣比吧！」

「拿黎智英來比擬柯，是對黎智英的侮辱！」、「橘子叫回來再說吧，講那麼多廢話，只想脫罪而已⋯」、「你要不要改行寫小說啊」、「什麼比什麼啦？！黎智英為了香港的民主被關，他有拿別人錢嗎？妳先生圖利建商，去人家家裡唱歌，妳還敢這樣比較？差多了！我尊敬黎智英，鄙視你們這對夫妻」、「你先生跟人家差蠻遠的，一個是不想逃、一個是想逃逃不掉」。

「一個為香港人民發聲，一個為兩岸一家親發聲；一個為自由民主出錢出力，一個為自己收錢出力」、「妳什麼都能扯，結果只能讓無知的小草小蔥能接受而已啦！」、「人家沒有貪污，妳還真有臉拿黎智英類比」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

