陳佩琪秀存摺大抱怨 怒嗆在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

陳佩琪貼出兩張存摺照，怒嗆就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看。（圖：陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天（10日）在臉書發文，貼出兩張存摺照，怒嗆就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看，還狠酸在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎？

陳佩琪表示，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把我家資產全部扣住，包括我媽媽的，然後一樣樣在我面前攤開，要我解釋這是從哪裡來的，她請問大家， 你皮包若留有幾千元， 你會記得是哪一天、從哪一個帳戶領出來的嗎？

陳佩琪說去年是淒慘的一年，我們全家已經被整得夠悽慘了，爆料昨天柯文哲去立院前，早上還匆忙跑去信義路上的派出所，讓我心頭一震，難道又要被抓回籠了？他說要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎，指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識。

陳佩琪還指出，柯文哲的腳鐐充電線常常把自己絆倒，這幾個月常摔得小腿到處烏青一片。