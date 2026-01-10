陳佩琪秀存摺大抱怨 怒嗆在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天（10日）在臉書發文，貼出兩張存摺照，怒嗆就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看，還狠酸在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎？
陳佩琪表示，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把我家資產全部扣住，包括我媽媽的，然後一樣樣在我面前攤開，要我解釋這是從哪裡來的，她請問大家， 你皮包若留有幾千元， 你會記得是哪一天、從哪一個帳戶領出來的嗎？
陳佩琪說去年是淒慘的一年，我們全家已經被整得夠悽慘了，爆料昨天柯文哲去立院前，早上還匆忙跑去信義路上的派出所，讓我心頭一震，難道又要被抓回籠了？他說要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎，指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識。
陳佩琪還指出，柯文哲的腳鐐充電線常常把自己絆倒，這幾個月常摔得小腿到處烏青一片。
其他人也在看
落羽松即將轉紅 成美文化園浪漫季節限定美景倒數登場
每年歲末初春，成美文化園最令人期待的風景，莫過於層層染色、倒映水岸的落羽松美景。隨著氣溫逐漸轉涼，成美文化園即將迎來萬眾期待的落羽松季，園區內整齊綿延的落羽松步道，預計於一月中旬左右開始轉色、變化將更為明顯，由翠綠逐步轉為金黃、橙紅色調。搭配水景、百年古厝與庭園造景，交織出專屬於成美文化園的季節限定風貌。除了浪漫的落羽松景色，園區同步推出期間限定的「昆蟲創藝Party」，規劃多個親子展區，邀請遊客在這個天氣舒爽的時節走入園區，感受自然、人文與創意交融的美好時光。成美文化園落羽松沿著水岸錯落分布，隨著日照角度不同，呈現出金黃、橙紅至深褐的豐富層次。一月中旬後進入最佳觀賞期，無論是清晨的柔和光影、午後的靜謐氛圍，或夕陽映照水面，波光粼粼的時刻，都能讓遊客捕捉最動人的畫面，也讓 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡依珊前進台積電演講！ 見員工餐廳驚呆：我像劉姥姥進大觀園
紅豆食府千金、前國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊，近年自創食品品牌，經營的有聲有色。近日她受邀到台積電演講，分享女性創業之路。她看到場內餐廳時驚呆，自嘲「像劉姥姥進大觀園。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
落羽松染冬色！七千坪落羽松森林免費入園
[NOWnews今日新聞]落羽松每年12月至1月進入變色高峰期，由綠轉黃、再染上橘紅色調，形成少見的大面積冬季林相。青青食尚花園會館園區占地約7,000坪，種植上百棵落羽松，園區後花園還有白雪木，此外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
只有2天！adidas超瘋3折起，跑鞋、外套、運動套裝必搶攻略一次看
限時2天！下殺3折起！滿額還有超贈點可以拿，這次adidas祭出超狂特惠慶祝新的一年，讓大家都可以美滋滋的穿上新鞋、新衣。本篇幫大家整理出這次折扣力度超大、超高CP值的adidas必搶清單，跟著這份挑就對了。 說真的，有些品牌你就是會反覆一直選它、一直買它，adidas就是那種，每次都會忍不住多看兩眼的存在，因為每一款都既好搭、又好穿、還很好走，穿了絕對不會後悔。addias鞋負責讓你走得穩、走得久，adidas外套跟adidas運動套裝負責把整個人撐起來，看起來俐落、有形。你不需要再自己慢慢挑，也不用擔心買錯類型，不管是通勤、出門跑行程，還是只是想把穿搭升級一點，adidas每一樣都可以直接上場。Yahoo好好買 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 30
網球》台灣一姐葛藍喬安娜坎培拉封后 勇奪生涯首座WTA冠軍寫紀錄
台灣女單一姐葛藍喬安娜今在WTA125等級坎培拉女網賽，以6：4、6：2橫掃烏茲別克第3種子庫德梅托娃（Polina Kudermetova），收下生涯首座WTA等級冠軍。世界排名129的葛藍喬安娜2026年開季狀態不俗，昨力退烏克蘭黑馬絲尼古爾（Daria Snigur），挺進坎培拉女網賽女單決賽自由時報 ・ 4 小時前 ・ 3
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 6 小時前 ・ 394
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 5 小時前 ・ 73
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 156
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
歐陽娣娣遭評審毒舌「唱得太災難」氣氛尷尬 劉宇寧出手護航了
歐陽娣娣是資深男星歐陽龍跟傅娟的小女兒，近年也跟隨父母腳步踏入演藝圈活動。近日，掀起討論的是，歐陽娣娣合體中國男神劉宇寧在音樂節目裡合唱，不料卻遭評審砲轟「唱得太災難」，對此，劉宇寧也跳出來拯救後輩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1