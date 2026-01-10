陳佩琪秀存摺怨「站ATM前就是犯罪嫌疑重大？」 網友提質疑了
前台北市長柯文哲涉財產來源不明罪，而管帳的妻子陳佩琪今日還貼出不完整的兩張存摺照片，聲稱這就是檢方認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，質疑「在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎？」不過從圖片可見她1天提領10萬元，1個月基本領20萬元，但網友質疑領錢的目的、存款額等都未揭露。
「去年是淒慘的一年，『我們全家已經被整得夠悽慘了』， 他慘，全家也跟著慘…」陳佩琪今（10日）於臉書指出，柯文哲回家後，電子腳鐐的充電線常常把她絆倒，這幾個月常常摔得小腿瘀青一片。昨天柯文哲突然告訴她要去派出所，她嚇了一跳，以為他又要被抓回去關了，後來才知道是冬天柯文哲皮膚會過敏發炎，指紋感應不到，要去改成人臉辨識。
陳佩琪罕見提到孩子在日本、美國讀書的學雜費開銷，表示兒子念博士這3年，前2年學雜費減半從26萬日圓減少到13萬日圓（新台幣約52,049元減至26,024元）；女兒2022年剛入住宿舍時遭逢疫情費用漲價，後來剛好遇到當地罷工事件落幕，女兒的博士薪水也從3,000美金增加到3,300美金（新台幣約94,824元增至104,307元）。以上這些都在北檢報告過了。
「網軍喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」陳佩琪痛批，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把全家包括她媽媽的資產全部扣住，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，「請問大家，你皮包若留有幾千元，你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」
陳佩琪還貼出多筆提款明細表示，「站ATM前就是犯罪嫌疑重大？ 今天不PO先生相片了， 就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看…」照片可見，陳佩琪一天連續提領2萬至3萬元，共10萬元，不到一週又同樣操作提領10萬元，相當於7月提領20萬元；8月亦是如此，20萬元分兩天提領，不過疑似6月份的則提領超過50萬元。
儘管有不少粉絲支持，但也有網友質疑「妳跟妳尪1個月薪水多少，然後你小孩都在國外一直花錢，妳還有房貸要繳。每個月還可以領10萬現金出來揮霍？支出大於收入，不查妳們查誰」「這提領速度太強了！」「妳存入的沒show 出來」「內心戲太多，要交代的交代出來就好」「所以每個月提20幾萬是在幹嘛？這麼大筆總不會記不清楚吧」。
更多鏡週刊報導
勸陳佩琪找工作分散注意力 柯文哲：她每天寫臉書我很頭痛
柯文哲遭求刑28.5年 陳佩琪還原「市長300萬真相」被用掉了
坦言曾建議陳佩琪參選2026 黃國昌曝光柯文哲反應
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 87
古天樂被4歲女孩求婚！公開喊話「想嫁給古天樂」 他霸氣親回：等妳
電影《尋秦記》來台宣傳話題不斷，55歲香港男神古天樂不只靠作品掀起回憶殺，近日更因一段「四歲妹妹告白影片」意外成為討論焦點。古天樂昨（8日）接受台灣媒體訪問時，首度正面回應相關話題，一句簡短又淡定的回答，讓現場媒體瞬間笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味
港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
許光漢今出席金唱片！突po當兵剃平頭照
第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於今(10日) 16：00起於台北大巨蛋盛大登場，不僅有18組韓國藝人輪流演出，頒獎嘉賓還包含台灣巨星蔡依林、許光漢，卡司強大。昨(9日)，許光漢在社群分享前年入伍的剃髮照，引發關注。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
恢單後更美！陳妍希曬「火辣賀年照」文案出包又被糾錯
恢單後更美！陳妍希曬「火辣賀年照」文案出包又被糾錯EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 5
曾經歷死亡車禍錯過奧運金牌 退休球王宣告結婚重生
BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）前世界球王桃田賢斗（Kento Momota）今天在個人社群IG秀出兩人的左手無名指對戒，正式對外宣佈結婚，他在發文中寫道：「正因為有她，我才能開心地做自己…」太報 ・ 1 天前 ・ 1
梁靜茹關微博傳惹到當局？公司駁斥揚言提告
梁靜茹近日在大陸舉行巡迴演唱會，卻遭網友上傳影片虧她疑似發福，引來兩派評論，更有粉絲為她抱屈。8日有網友發現梁靜茹的微博帳號莫名「失蹤」，有人猜她是為了遏阻惡意評論，另有陰謀論稱她是惹到當局，對此，梁靜茹的經紀公司昨回應媒體否認此事，並揚言會提告。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
林莎接《大陸尋奇》主持棒！背後超暖原因曝光 首站直攻4千公尺高山
林莎接《大陸尋奇》主持棒！背後超暖原因曝光 首站直攻4千公尺高山EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 9
直擊／古天樂來了！親回「病倒住院消息」 隔12再來台喊：最想吃滷肉飯
香港經典劇集《尋秦記》時隔25年推出電影版，監製兼主演古天樂近日與宣萱來台宣傳，今（8日）在台北出席首映活動，現場湧入大批影迷與媒體，人氣不減。受訪時，古天樂被問到近日在網路瘋傳的一段影片，一位僅4歲的小妹妹對著鏡頭直說「想跟古天樂結婚」，他聽完忍不住笑出來，隨後語氣淡定回應：「等你。」簡短兩字被現場笑稱相當有「古天樂式冷幽默」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
（直擊）金唱片最大咖演員到了！宋仲基相隔9年抵台 親切揮手超有禮貌
第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）登場，宋仲基在今天下午搭乘CI161抵達桃園機場，這是他繼粉絲見面會之後，相隔9年再度來台。宋仲基以《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等韓劇深受亞自由時報 ・ 22 小時前 ・ 7