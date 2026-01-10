陳佩琪秀存摺怨「站ATM前就是犯罪嫌疑重大？」 網友提質疑了

陳佩琪今日還貼出不完整的兩張存摺照片，聲稱這就是檢方認為「犯罪嫌疑重大」的存摺。（本刊資料照）

前台北市長柯文哲涉財產來源不明罪，而管帳的妻子陳佩琪今日還貼出不完整的兩張存摺照片，聲稱這就是檢方認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，質疑「在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎？」不過從圖片可見她1天提領10萬元，1個月基本領20萬元，但網友質疑領錢的目的、存款額等都未揭露。

「去年是淒慘的一年，『我們全家已經被整得夠悽慘了』， 他慘，全家也跟著慘…」陳佩琪今（10日）於臉書指出，柯文哲回家後，電子腳鐐的充電線常常把她絆倒，這幾個月常常摔得小腿瘀青一片。昨天柯文哲突然告訴她要去派出所，她嚇了一跳，以為他又要被抓回去關了，後來才知道是冬天柯文哲皮膚會過敏發炎，指紋感應不到，要去改成人臉辨識。

陳佩琪罕見提到孩子在日本、美國讀書的學雜費開銷，表示兒子念博士這3年，前2年學雜費減半從26萬日圓減少到13萬日圓（新台幣約52,049元減至26,024元）；女兒2022年剛入住宿舍時遭逢疫情費用漲價，後來剛好遇到當地罷工事件落幕，女兒的博士薪水也從3,000美金增加到3,300美金（新台幣約94,824元增至104,307元）。以上這些都在北檢報告過了。

「網軍喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」陳佩琪痛批，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把全家包括她媽媽的資產全部扣住，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，「請問大家，你皮包若留有幾千元，你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」

陳佩琪秀出存摺，卻引來不少網友質疑。（翻攝自臉書@陳佩琪）

陳佩琪還貼出多筆提款明細表示，「站ATM前就是犯罪嫌疑重大？ 今天不PO先生相片了， 就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看…」照片可見，陳佩琪一天連續提領2萬至3萬元，共10萬元，不到一週又同樣操作提領10萬元，相當於7月提領20萬元；8月亦是如此，20萬元分兩天提領，不過疑似6月份的則提領超過50萬元。

儘管有不少粉絲支持，但也有網友質疑「妳跟妳尪1個月薪水多少，然後你小孩都在國外一直花錢，妳還有房貸要繳。每個月還可以領10萬現金出來揮霍？支出大於收入，不查妳們查誰」「這提領速度太強了！」「妳存入的沒show 出來」「內心戲太多，要交代的交代出來就好」「所以每個月提20幾萬是在幹嘛？這麼大筆總不會記不清楚吧」。

