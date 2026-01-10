陳佩琪秀存摺！寫千字書大吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

記者楊士誼／台北報導

陳佩琪秀出存摺，檢察官說的「犯罪嫌疑重大」的證據給大家看。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪今（10）日再寫千字臉書文大吐苦水，直呼「這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」她表示，網軍喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，「 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把我家資產全部扣住」。

陳佩琪臉書全文如下：

感謝韓院長昨天送先生『馬上幸福』的春聯，他昨天『馬』不停蹄地拜會了很多地方， 一心只想把這一年來該做、卻沒做到的事，趕快彌補回來。去年是淒慘的一年，『我們全家已經被整得夠悽慘了』， 他慘，全家也跟著慘…

昨天他去立院前，早上還匆忙跑去信義路上的派出所，他出門前總會跟我講要去哪裡，去派出所？ 讓我心頭一震， 難道又要被抓回籠了？ 網路上是一堆流言說三月底先生又要被抓去關了，昨天都還沒過年，難道這麼早就要抓他？

很擔心、問他去派出所幹嘛， 他說是要去弄『人臉辨識』的， 因為冬天他皮膚會過敏發炎， 指紋會不見， 無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識，喔！原來還有這樣，也是長知識了， 我只知道他的腳鐐充電線常常把我絆倒，這幾個月我常摔得小腿前到處烏青一片的。

去年是淒慘的一年， 年初公公已經病危了， 他短暫七千萬交保那五天、立刻趕回新竹探視，結果法官說撤銷交保， 要他立刻回法院的囚禁室成『被囚狀態』（不知有沒有把他上銬），婆婆大概也絕望了，準備了一些食物讓他帶著車上吃，他在車上打電話給我，要我準備些禦寒衣物， 他知道他可能不能回家了，那天他離開前，最後跟我講了一句話 ：「我可能不會回來了， 妳要一個人好好過日子…」

他匆忙拿了些衣物立刻趕去法院地下室成被囚狀態，記得當時沈先生好像也是安排要開刀了， 也是立刻辦理出院，跟先生一樣去法院成囚禁狀態，後來沈先生在台北醫院開刀時，縱然是住院狀態，也都是快八十歲的老人了，還被人用粗鐵鍊將手腳捆綁在床欄杆上，真不知道可以用什麼形容詞來形容這段…這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？

先生每次回家，總是習慣大叫：「佩琪！ 我回來囉！」 這一年沒聽他這樣叫過我，只有兒子東大唸書、寒暑假回國時，他都無薪去原單位上班，每回下班回來，我發覺他跟他老爸有著一樣的習慣：「 媽媽， 我回來了…」或許活著是在等這一句話吧，等先生、等家人， 人活著，有時是對心愛家人的一種義務…

兒子留學這三年，有短暫回國機會，會回去原離職單位無薪上班，東大在2022年底到2025年底兒子念博士班這三年時間， 前兩年學費減半， 從26萬日幣減到13萬日幣， 教授也會按學生幫忙整理資料給點生活費，兒子住在鴨巢川的東大宿舍內，生活規律，三年來沒見過台灣去的任何人， 請網軍不用整天橘子橘子的汙衊他，他在阿公的頭七和接續的所有儀式，他每場都有參加。

疫情之下，可以感受到東西方文化之不同…疫情過後， 東大體諒學生家庭可能會生活拮据，所以前兩年很多地方都減免，但美國就比較就實際狀況、就事論事 ，女兒加大的宿舍，那時說是剛蓋好，但運氣不好，前兩年遭逢疫情，都沒學生入住， 學校說無法維持宿舍運作， 所以2022年底剛入住的學生都要多收一點，後來發生本地學生罷工事件， 實驗室動物沒人看顧了， 老師加薪才結束罷工，外籍學生也跟著一併得福，博士薪水從3000美金加到3300美金， 以上都有被姜長志叫去北檢問時跟他報告過了。

網軍喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把我家資產全部扣住，包括我媽媽的， 然後一樣樣在我面前攤開，要我解釋這是從哪裡來的， 我要是記不清楚， 就嘿嘿嘿的，姜長志要我說出這筆存入的錢是從哪一個人的戶頭的哪一天領出來的？ 請問大家， 你皮包若留留有幾千元， 你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？

站ATM前就是犯罪嫌疑重大？ 今天不PO先生相片了， 就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看…

