陳佩琪稱檢察官只給柯文哲吃麵包飲料 「可進醫院永遠休息了」

陳佩琪再發文談柯文哲，聲稱檢察官只給柯文哲吃麵包與含糖飲料。（翻攝自臉書@陳佩琪）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案等，其妻陳佩琪多次發文分享柯最近生活、獄中情形。陳佩琪昨晚發文控訴，去年檢察官以貪汙罪連續訊問柯文哲，過程卻只讓他吃「吃麵包+含糖飲料」，讓她心疼喊「三餐讓你這樣吃，包準哪天低血鈉、腦水腫，可以進醫院永遠休息了。」

陳佩琪昨（26日）晚間於臉書再度撰文指出，去年檢察官以《貪污治罪條例》為由到家搜索，隨後將其帶走訊問，「廉政官可以先問你一個上午，然後數個檢察官接力上場，一個人算問你4小時好了，3、4個人加起來可以耗掉你12小時， 你喊很累要休息， 可以啊，讓你休息， 明早再問， 就讓你睡在冰冷的偵訊室地板上，他們自己回家睡」。

陳佩琪追問柯文哲何時吃飯？柯回應「當然不會讓你餓著啊，麵包加含糖飲料，一個麵包吃不夠，你要幾個都有」，她認為「三餐讓你這樣吃，包準哪天低血鈉、腦水腫，可以進醫院永遠休息了。」她痛批這是一場不對等的司法戰爭，問京華城、政治獻金案去問，沒講出他們想要的答案就羈押禁見，「看你在那小小牢房何時會投降…」。

「賴總統你說你都沒介入司法，此話當真嗎？那我就問你，台灣司法為什麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官， 都要幹這種事才行？」陳佩琪話鋒一轉又聲稱「今天驚悚的消息…我們的總統跳過立院審查，用特別預算舉債買武器，然後斬釘截鐵說2027肯定打台灣，然後說2030後武器才會來？」

陳佩琪再度發文痛批司法。（翻攝自臉書@陳佩琪）

事實上，賴清德昨日的說法與陳佩琪文章有些落差，賴直指中國對台灣與印太區域的威脅正在加劇！近期在日本、菲律賓、台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷；同時更以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，企圖「以武逼統」「以武逼降」，併吞台灣。

賴清德表示，會強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，將以拒止、韌性、智慧化三大策略，達成3個階段性目標：2027年前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力；2033年建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。當中包含預計2026至2033年投入1.25兆元軍購及提升國防自主、壯大國防產業。

