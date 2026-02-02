陳佩琪突爆已寫好「橘子」長文 還喊很精彩 吳靜怡：敢發誓橘子從沒拿錢進柯家？

民眾黨前主席柯文哲（右）和妻子陳佩琪（左）。 圖：翻攝IG（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案，柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜在京華城案遭踢爆後火速出國，至今人間蒸發。柯文哲妻子陳佩琪1日又發文批「民進黨」沒證據就搜索、抓人，網友留言酸問「橘子」要回來了嗎？要不要寫「橘子專欄」，陳佩琪回稱，已寫好一篇長文， 但要問律師可不可以PO，還說「很精彩」。對此，政治評論員吳靜怡今（2）日痛批，陳佩琪既然有種提到「橘子」，那有沒有種發誓許芷瑜從來沒拿過錢進柯家？

陳佩琪昨天突然自曝已寫好「橘子」長文，還預告很精彩，吳靜怡發文直言，全台灣都知道愛玩的小女孩輕輕鬆鬆拉走了一千萬的故事，柯文哲自證許芷瑜「有拿錢」，重點，錢去了哪裡？陳佩琪應該問問自己老公，幾百萬、幾千萬，這些錢到底先拿去哪裡了？

「許芷瑜是柯文哲的下屬，錢還能放在哪裡？」吳靜怡喊話陳佩琪去問清楚柯文哲，少用名嘴和什麼柯黑來混淆視聽，明明白白的用長文交代清楚這些問題：1.現任基隆市副市長邱佩琳陳述的那幾筆好幾百萬，都是透過住宅警衛室收發，是誰去拿的？2.京華城的沈慶京有沒有交給許芷瑜等人現金？是為了資助民眾黨的政治獻金還是給柯文哲的資金？

「陳佩琪妳敢不敢發誓，妳家從來沒有出現沒申報的現金？」，吳靜怡指出，柯文哲再三強調那些在停車場取得的幾百萬現金、飛輪取得的資金，自己都沒有放到自己口袋，那錢都「用」去哪裡了？這才是陳佩琪要去查清楚的！柯文哲臉書刷卡支付的幾百萬廣告經費是誰出的？柯文哲是不是有一個專案辦公室專門在做類似網軍工作的團隊，這背後經費是誰出的？

吳靜怡喊話，在澎湖是數學天才的陳佩琪，冷靜想想，若為了幫助自己澄清財產來源不明和柯文哲相關未申報的金流，「橘子」回台灣才能釐清錢的流向，「不然妳的文再長，都是臭不可聞」，柯文哲、陳佩琪夫妻倆有兒子一起享受天倫之樂，橘子的家人呢？「恐怕連她家的貓都會痛恨你們的」。

