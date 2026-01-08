陳佩琪突發文求北檢「存摺還我媽」 痛喊：我們家已被整得夠慘了

民眾黨前主席柯文哲日前表示，會勸妻子陳佩琪去上班、分散注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。不過，陳佩琪今（9）日因氣不過又在臉書發千文，要求北檢儘速把搜走的存摺還給她的母親，「我們家已經被整得夠慘了。」

陳佩琪表示，母親的銀行存摺被北檢搜走，因為母親94歲高齡了，出門不方便，今天早上想說拿她雙證件、印鑑章去銀行申請一本新的，但銀行說按規定不行，自己氣不過就回來發臉書。

陳佩琪喊話北檢，「存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」。

陳佩琪也提到，2024年外界質疑柯文哲一家購買辦公室一事，檢方在未充分查證下，即以貪污嫌疑重大、可能出境為由聲請搜索，並獲法官同意，她認為，搜索理由讓人看了摸不著頭緒，檢方也未向她釐清匯款時間、支付仲介多少費用等細節，直言：「請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！」

