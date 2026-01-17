陳佩琪籲北檢查賴清德！柯文哲：下次帶出門免得製造麻煩

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日對總統賴清德開砲，引發討論。對此，柯文哲表示，下次一定會帶她出門，免得自己不在家時，陳佩琪又發臉書，「製造我的麻煩」。

陳佩琪。（圖／中天新聞）

陳佩琪日前在臉書發文質疑賴清德總統捐款金額超過所得，她今天（17日）陪同民眾黨北市松信議員擬參選人許甫掃街時表示，會寫這一年對官司有所感觸、受到污衊想澄清的地方，只是有時候也是滿傷心，她寫了那麼多，有些關於北檢的疑問，寫歸寫也沒有人會來回應她，這是她比較失望的地方。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

被問及在臉書提到要北檢去查賴總統的財產申報，陳佩琪說，北檢當時認為財產來源有問題也沒有問他們，只是在政論節目中聽柯黑名嘴講，就直接來搜索、羈押，那她說賴總統捐贈金額超過他們夫妻的薪水也是事實，北檢如果對總統比較禮遇就傳賴總統去問，不然北檢也去搜索、羈押，她的疑問是「王子犯法與庶民同罪」，司法雙標是最大的傷害。

柯文哲17日南下嘉義為張啓楷輔選。（圖／中天新聞）

柯文哲今天赴嘉義市替民眾黨立委、嘉義市長參選人張啓楷輔選，被問及陳佩琪動態，他表示，「我有講過，我們家裡現在最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，我下一次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書製造我的麻煩。」張啓楷說，陳佩琪很早就答應幫他助選，上次柯文哲參選總統時，我們在宣傳車上就約好了。

