陳佩琪罕曬柯文哲父子同框照 嘆司法冷漠寫再多疑問也「沒人理」

陳佩琪近日再度於臉書發文，細數一年來對司法程序的質疑，直言寫下諸多疑問卻感到無人回應，引發外界關注。 圖:翻攝自陳佩琪臉書

台灣民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日再度於臉書發聲，細數過去一年對司法體系的質疑與內心感受。她直言，即使白天行程再晚，仍會在深夜起身書寫相關內容，但寫了這麼多、問了這麼久，卻始終感覺「寫再多、問再多，也沒有人理」。

陳佩琪也在貼文中罕見公開家庭日常照，畫面中柯文哲與兒子柯傅堯同桌用餐，父子難得同框，流露溫馨氣氛，也讓不少支持者直呼難得，感受到柯文哲久違的天倫時光。

陳佩琪指出，柯文哲曾任重症醫師二十五年、台北市長八年、民眾黨主席五年，也曾參選總統、獲得三百六十九萬票支持，但在司法體系眼中，卻彷彿被當成「螻蟻般對待」。她透露，自己曾嚴肅詢問柯文哲，是否與司法人員結下過節，甚至是否有什麼無法化解的仇怨，但柯文哲本人同樣一頭霧水，無法理解如今遭遇的原因。

回顧過去一年來的發聲經驗，陳佩琪說，她在臉書或透過媒體提出的諸多質疑，真正獲得回應的僅有兩件事。第一件是她提到台北看守所夜間出現老鼠問題，北所回應因建物老舊，已盡力進行驅鼠與改善。她強調，自己並非計較收容環境的舒適與否，而是質疑檢審機關羈押的意義，是否只是將人押著「好玩」，甚至任意踐踏尊嚴。

第二件則與年邁母親的存摺遭扣有關。陳佩琪說，當時正值需繳交罰款與律師費之際，急需透過存摺轉帳動用資金，卻引發外界質疑北檢是否扣押柯氏夫妻帳戶。北檢隨即回應稱帳戶可正常使用，她也坦言部分情況可能源於誤會，但仍感慨，北檢似乎只願意在這類「小事」上出面說明。

陳佩琪進一步指出，她真正想問的，並非這些枝微末節，而是包括「扁帽工廠」、「小英商號」與「賴桑小舖」等公司金流是否已被徹底查清。她質疑，檢方認定候選人販售小物、未將所得全數納入政治獻金帳戶即構成公益侵占，並以此對柯文哲求刑，然而上述公司運作模式與「木可」相似，卻未見相同標準的檢視。

她也追問，相關公司盈餘既然已全數結清，資金最終流向何處、進了誰的口袋，是否涉及更重的法律責任，盼檢方能給社會一個清楚交代。

貼文最後，陳佩琪再度回到家庭日常，提到自己未隨柯文哲外出行程，以及一家人難得共進午餐的片段，也因這張父子合照，引來不少支持者留言表示，「很開心看到阿北享受天倫之樂」、「父子真的長得很像」，「柯P的兒子很帥，長得比較像佩琪醫師」，留言區湧現滿滿祝福與感嘆。

