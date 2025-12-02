陳佩琪翻北檢搜索理由書 痛批民進黨：此仇永不共戴天

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭到羈押一年，並且遭到北檢起訴28年半。柯文哲妻子陳佩琪今（2）日發文直指，要分享當初搜索的理由書，痛批理由相當離譜，她還開嗆，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／中天新聞）

陳佩琪近日經常在社群平台分享與柯文哲的日常。她在今天的貼文中提到，先生柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了。她拍了幾張跟前些日子視角相同的相片，並透露拍照前柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，自己說吃完再收就好了，但柯文哲堅持，說捨不得她再被罵了。

陳佩琪提到，晚上有時間，體力也還行的話，就會再重複一次早上的行程，去看守所外和小草們一起靜坐。自己常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為柯文哲在鐵閘門裡頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來是24小時被關在裡頭，完全不見天日的。

柯文哲笑說交保後每天吃陳珮琪的飯已經胖了2公斤。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪透露，最近自己和先生柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯文哲對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。這幾天自己陪坐在電腦桌前看一些卷宗，找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度。

陳佩琪在貼文中質疑，說兵分54路搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來法律還可以這樣。她透露先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍，案底也不少，跟他們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比他們精采許多。

陳佩琪提到，這份搜索理由自己曾被姜長志叫去問時，問過姜長志，他的回答是「當然有理由啊，但不跟妳講」。現在自己原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。

陳佩琪最後開嗆，「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…」

