陳佩琪脫口「驚世言論」 媒體人：卑微到讓人想哭

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近期頻在網路上替柯發言，稱檢調在柯的隨身碟內找到清涼照和「Women資料夾」，她是不在意，只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好，她也籲檢調去搜總統賴清德。媒體人詹凌瑀說，她真的對這對驚世夫妻佩服得五體投地，陳佩琪這標準卑微到讓人想哭。

詹凌瑀3日以「佩琪神邏輯：阿北有Women資料夾，賴清德一定也有！」為題發文表示，看到陳佩琪的發文，她真的對這對驚世夫妻佩服得五體投地。面對柯文哲隨身碟裡被搜出的「清涼照」和神秘的「women資料夾」，陳佩琪竟然能輕描淡寫地說「我不在意，只要不是正宮不在、小三在家就好。」

詹凌瑀提到，當年藝人成龍還得低頭承認那是「全天下男人都會犯的錯」，結果到了陳佩琪這裡，直接幫阿北進化到2.0版本「只要人沒帶回家，這根本不算錯！」。原來在陳佩琪的宇宙裡，精神出軌或D槽很滿都沒關係，只要「實體小三」沒登堂入室，老公依然是那個清廉正直的好寶寶？這標準卑微到讓人想哭。

詹凌瑀直言，最經典的是，陳佩琪為了幫柯文哲遮羞，竟然還要拖賴清德下水，「搞不好賴清德家也有！」，這到底是護航還是補刀？這聽起來完全就是小學生被抓到作弊，哭著指隔壁同學說「老師！搞不好他的書包裡也有小抄啊」，陳這不是在幫柯洗白，而是直接認證「對啦，我家阿北的D槽就是這麼精彩，啊不然你想怎樣？」

