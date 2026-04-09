陳佩琪脫口「100本存摺」遭北檢打臉 柯文哲：只會說陳佩琪臉書寫錯？

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲出席【讓新北更有型】黃國昌競選影片發布暨 0411 新北誓師大會 記者會（圖／翻攝畫面）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審遭判17年，其妻陳佩琪近日自爆家中被搜出「約100本存摺」，北檢遂發聲明澄清，實際扣押數量為72本。對此，柯文哲今（9日）表示，「我們罵林俊言偽造筆錄，為什麼北檢從來不出來回答？只會說陳佩琪臉書寫錯？」柯文哲更說「他們判我17年很爽，但這對社會的後遺症太大了」。

柯文哲說，平常怎麼罵北檢都不回應，包括去法務部指控檢察官林俊言不法行為6項，北檢都沒反應，然後陳佩琪說北檢從家裡帶走100本存摺，她可能沒記很清楚，寫100本，結果北檢馬上回說是72本，「我們罵林俊言偽造筆錄，為什麼北檢從來不出來回答？只會說陳佩琪臉書寫錯？」

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柯文哲強調，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，所以司法唯一目的是維護社會的公平正義，「我只問一個題目，在柯文哲這個案子，台灣的司法信任度是增加還是減少？很清楚嘛！台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手，這是一個標籤，這後遺症很大。」

柯文哲說，他從交保到現在，問了很多法律界朋友，「台灣到底有沒有公正獨立的司法？」而他最常聽到的答案是「你太天真了」。柯文哲認為，「這很嚴重，人民不相信有獨立公正的司法，以後怎麼辦？他們判我17年很爽，但這對社會的後遺症太大了」。

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