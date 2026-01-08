陳佩琪臉書再發千字文！喊話北檢：不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪又發臉書了，雖然柯文哲對她發臉書感到頭痛，不過今天她氣不過又發文了！這一次她喊話北檢儘速搜走的存摺還給我媽媽，陳佩琪表示，我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了。

陳佩琪喊話 北檢歸還搜索的銀行存摺（攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪表示，媽媽的存摺因為被北檢搜索時帶走，今天跑了趟銀行補辦，結果卻被告知不行，陳佩琪表示，北檢你們存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎。

廣告 廣告

陳佩琪回憶起2020年的3月18日，股票市場因為新冠疫情的緣故重挫，眼見基金帳戶扣到快見底了，趁休假時去存錢給小孩，可能沒看好黃曆日子吧，市府在3月10日開市長、議員便當會，而我這笨蛋竟在18日那天跑去存款，結果就是這樣，先生成了拿人家錢的犯罪嫌疑犯，還因此被抓去關了一整年。

陳佩琪再談到，2024年5月名嘴開始說我們家買辦公室很可疑，林俊言檢察官就在搜索票上說這是貪污嫌疑重大，就騙法官同意搜索，其實那時買辦公室距離搜索不到三個月，若北檢叫我去問，憑當時我的記憶力，我在哪一天、哪一刻、去哪家銀行、匯了多少錢出去、最終給仲介多少費用，我都記得清清楚楚的，但北檢竟連問都不問，就騙票來搜索，理由還讓人看了摸不著頭緒，請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！

延伸閱讀

王世堅受訪要柯文哲「別講流氓話」 小朋友經過嗨喊：唱沒出息的人！

老長官來了！柯文哲韓國瑜兩人9日會面

F-16墜海飛官下落不明 柯文哲：希望搜救過程一切順利