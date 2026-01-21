陳佩琪臉書洩官員個資 石明謹質疑違法「可能是律師…」 她認了不小心

陳佩琪發文抱怨京華城是世紀冤案，卻在照片中洩漏承辦人員個資，引發爭議。資料照，李政龍攝



前民眾黨主席柯文哲妻子昨（1/20）在臉書抱怨京華城是21世紀的冤案，但是配圖卻洩漏廉政署承辦人的個資，包括全名、手機號碼等，引發軒然大波。曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹認為，陳佩琪貼出的圖是「刑事聲請搜索票書」，在搜索時不會出示給當事人，很有可能是律師拍給柯文哲，但如果是這樣，可能違反《刑事訴訟法》。事件被報導後，陳佩琪已將個資部分遮住。

陳佩琪昨在臉書發文，痛批前年8月30日自家遭搜索一事，「搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑（起訴書上都消失了），法官兩眼一閉都核准、放行」，並附上一張照片，上面有檢察官、法官的核章和廉政署承辦人簽名及手機號碼。

石明謹發文批評，陳佩琪的行為真的很惡劣，因為承辦人其實只是收發文件、去追蓋章跑流程的人員，老實說跟整個案件的偵辦沒有太大關係，但是第三壺鈴竟然把他的姓名、電話、手機全部公開，這就類似你對法官的判決不滿，結果去公布書記官的手機一樣。

石明謹提到，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」。也就是說，這張並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹說，這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關。

石明謹認為，律師在閱卷時可以抄錄、複印、拍照，所以這張很可能是律師拍給柯文哲的，但是如果是這樣，依照《刑事訴訟法》第33條第5項，「持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用」，法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途（例如發臉書就有可能不是正當使用）。這件事很可能不但洩露他人個資，還違反《刑事訴訟法》。

陳佩琪事後在留言處補充，已經把「搜索票」上面的承辦人名字和手機號碼刪除了， 至於市話轉分機應是公務機， 手機無法確定是否公務機，她不小心把承辦人員名字露出來，「該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

