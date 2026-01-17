陳佩琪臉書發文質疑賴清德「財源不明」 柯文哲：下次帶她出門省麻煩

即時中心／徐子為報導



柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文，質疑總統賴清德過去數十年的捐款超過所得，要檢察官去查。對此，柯回應，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」





柯文哲、黃國昌今（17）天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲受訪時，被問到陳佩琪在臉書發文，指稱賴清德總統歷年捐款金額超過所得；對此，柯回應，現在家裡最反對民進黨的不是柯文哲，而是陳佩琪，下次他會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」



張啓楷則表示，陳佩琪早就答應他，要來嘉義市幫忙輔選，他已經跟陳講好了。





