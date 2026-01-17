陳佩琪臉書質疑賴清德財源不明要查 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

前民眾黨主席柯文哲(左二)強調，下次要帶太太陳佩琪出門「不要我不在家，她就寫臉書」。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書引用名嘴、國策顧問的談話，貼文質疑總統賴清德過去數十年的捐款超過所得，要檢察官去查。柯文哲今在嘉義市受訪表示，「下次會努力把她出門，不要我不在家，她就寫臉書」。

柯文哲說，現在家裡最反對民進黨的不是我，是陳佩琪，下次會把她帶出門，免得製造麻煩，「我會努力」。

張啓楷說，佩琪醫師很早以前就答應要來嘉義市幫她輔選，柯前主席參加總統選舉時、還有上星期，他已經跟佩琪醫師講好了。

