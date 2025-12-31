即時中心／廖予瑄報導

今（31）日是2025年最後一天，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪稍早也在臉書分享一年多以來，看見丈夫因涉入京華城弊案遭偵辦的心情，她指控檢方「莫名其妙」對柯冠上圖利、貪汙等罪名，並為丈夫喊冤，「家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？」最後她也向執政黨民進黨喊話，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權。」

「今（2025）年是人生有史以來最tough（艱難的）的一年」，陳佩琪在臉書上發表示，每次能看到柯文哲的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片；而自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，不然就是嚎啕大哭，「這一年常常想著自己不知道有沒有機會再看到明天的太陽…。」

陳佩琪重申，柯是一名職業25年的重症醫師、8年的首都市長、 5年的創黨黨主席，沒想到竟被冠上圖利罪名，並遭羈押1年，她還說，以前衛福部拜託柯文哲寫器捐白皮書，他前前後後無償修改了好幾年，只為讓窮人也有器官移植的機會，「但這樣的他，竟會被冠上圖利、貪汙的罪名......。」

快新聞／為柯文哲喊冤！陳佩琪年末發文控檢方「莫名其妙」：貪汙的錢在哪？

柯文哲（左）、陳佩琪（右）。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪也為夫喊冤，檢方說柯文哲貪汙幾千萬，但家裡的錢都是她在管的，「請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？陳表示，為處理柯的官司，家中已負債數千萬了，甚至賠掉累積多年的退休金，「這樣還要說我們貪汙？」

最後，陳佩琪引述柯文哲在臉書的一段文章，並藉由這一年的官司，給民進黨警語，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任」，並在2025年的最後一天，祝大家來年平安、愉快，「明年會更好！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／陳佩琪自曝負債數千萬 2025最後一天再為柯文哲喊冤

