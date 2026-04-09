陳佩琪自曝619萬！金流說法前後變4次 他曝恐害多1罪：柯P一定又氣炸

政治中心／施郁韻報導

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案，一審遭判17年有期徒刑。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案，一審遭判17年有期徒刑，妻子陳佩琪因提到家中有「100本存摺」遭扣押，遭台北地檢署公開反駁實際數量是72本。陳佩琪指名北檢，追問收走她72本存摺有沒有查出619萬的「貪污事證」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，陳佩琪是不是忘記，光這619萬說法「已經更新到第四版」，恐怕會害柯文哲再多一條財產來源不明罪。

張育萌在臉書發文表示，陳佩琪爆料說2024年8月30日，檢調搜索柯文哲，查扣他們家裡的「100本存摺」，遭質疑，「一般人誰家會有100本存摺？」引起軒然大波後，北檢認真反駁，實際查扣總數是72本，跟陳佩琪說的「百本存摺」有落差，而且證物都送給法院審理了。

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張育萌指出，北檢回覆後，陳佩琪爆氣批評北檢搞錯重點。陳佩琪叫北檢不要只回覆「百本存摺」，她指定，要北檢回覆「2020年3月18日到2024年存619萬給小孩，既然搜走了72本存摺了，也看了將近兩年了，請問貪污事證是什麼？」

張育萌說，柯文哲看到一定又要氣炸，這619萬是檢廉追查發現，陳佩琪竟然分60多次，用ATM存進自己、兒子和兩位女兒，總共四個人的戶頭裡面，每次只存大概10萬。陳佩琪應訊的時候，硬要說「我們家沒有任何財產來源不明的金流」，但光這619萬的來源，她的說法就變了四次。

張育萌表示，陳佩琪被約談時，最初說這些錢是「丈夫柯文哲的演講費」。後來又改口說這是「民眾給的選舉費用」。「這個講法如果是真的，那陳佩琪就不小心害慘阿北了，如果是選舉經費，那當然就是政治獻金，阿北有申報嗎？」最可怕的是，如果是柯文哲的政治獻金，怎麼能存到太太和小孩的戶頭？

張育萌說，陳佩琪又翻供，說錢是「小孩過年壓歲錢」，他直言，「這也超違反常理，誰家小孩壓歲錢加起來超過600萬？」最後一個版本，陳佩琪說有些錢是「媽媽帳戶裡的錢，為了不要讓錢變成遺產所以領現金」，他認為根本已經是四個平行宇宙，陳佩琪像是時空旅人一樣，為了自圓其說，把自己搞得記憶錯亂。

張育萌接著說，陳佩琪這619萬分成兩階段存，第一次是2020年，柯文哲跟應曉薇開便當會，討論京華城容積率增加的日子，共存進157萬多元。第二次是2023年10月開始。檢調掌握陶朱隱園的訪客紀錄，就發現那年9月30日，柯文哲獨自密訪陶朱隱園，去見沈慶京。

張育萌表示，從頭到尾「百本存摺」就是陳佩琪自己提的，如今又指名北檢，追問收走她「72本存摺」有沒有查出619萬的「貪污事證」。且這619萬就算不是賄款，陳佩琪說詞前後矛盾，也會因為「財產增加與收入顯不相當」，害阿北再多一條財產來源不明罪。

張育萌大酸，柯文哲在拼京華城案二審上訴，陳佩琪硬要開支線任務，用自己解釋不清楚的619萬對檢察官發起挑戰。實在不知道是哪來的勇氣。「拜託阿北幫陳佩琪找個律師，教她基礎法學常識。她真的需要。」

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