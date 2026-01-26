陳佩琪自爆半夜慘摔「滿腿瘀青」：被柯文哲腳鐐充電線害的

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日再度於臉書發文，吐露柯文哲交保返家後的生活壓力與內心煎熬。她坦言，自從柯文哲回家後，每到晚上接近8點時就會感到格外緊張不安，因為柯文哲必須依規定定時向監控中心回報，若一時疏忽，恐再度面臨被收押的風險。

陳佩琪26日在臉書上指出，儘管柯文哲已設定鬧鐘提醒，但有時與人談話或過於專注，仍可能錯過回報時間。她回憶，柯文哲剛交保時一度沒有手機，有次晚間前往與民眾黨主席黃國昌開會，眼看8點將至，她擔心柯文哲忘記回報，只好「很沒禮貌地」直接打電話到會議現場找人提醒。

她也提到，監控中心對柯文哲的行蹤相當留意，只要前往中南部或接近海邊，就會立即來電關切。長期下來，讓她變得神經質，深怕哪天一個不小心忘了回報，「柯就會馬上被抓回去關」。她更直言，從搜索票內容就能感受到司法態度，讓她心中充滿不平與憤怒。

陳佩琪進一步抱怨，電子腳鐐不僅讓柯文哲承受極大的心理羞辱，還導致他出現嚴重皮膚過敏反應；而她自己則常在夜間因腳鐐的充電線絆倒，雙腿摔得滿是瘀青，身心俱疲。

回憶2025年初柯文哲第一次保釋返家時的情景，陳佩琪語帶心酸表示，柯文哲當時多次走路踉蹌、差點跌倒。她指出，柯文哲先前被關押長達4個多月，期間幾乎沒有走動、也未能曬到太陽，對健康造成極大影響；如今又再度被關押9個月，原本就不佳的身體狀況更是雪上加霜。

