陳佩琪自爆已寫好橘子長文 前幕僚怒：連她家的貓都會痛恨你們的

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（1）日臉書發文，對於網友詢問滯留海外的關鍵人物「橘子」許芷瑜，陳佩琪首度透露，已寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。柯前幕僚、政治評論員吳靜怡說，陳佩琪既然有種提到「橘子」，那有沒有種發誓許芷瑜從來沒拿過錢進柯家？

陳佩琪首度透露，已寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。

吳靜怡表示，全台灣都知道愛玩的小女孩輕輕鬆鬆拉走了一千萬的故事，柯文哲自證許芷瑜「有拿錢」，重點，錢，去了哪裡？

吳靜怡說，陳佩琪應該問問自己老公，幾百萬、幾千萬，這些錢到底先拿去哪裡了？許芷瑜不是倉鼠，不可能把錢藏在臉頰裡，但許芷瑜是柯文哲的下屬，錢還能放在哪裡？！

吳靜怡還開嗆「建議陳佩琪去問清楚柯文哲，吳靜怡跟橘子的關係，少用名嘴和什麼柯黑來混淆視聽，明明白白的在妳擅長的長文交代清楚」。

吳靜怡拋出以下疑問：

1、現任基隆市副市長邱佩琳陳述的那幾筆好幾百萬，都是透過住宅警衛室收發，是誰去拿的？

2、京華城的沈慶京有沒有交給許芷瑜等人現金？那是為了資助民眾黨的政治獻金還是給柯文哲的資金？

3、陳佩琪妳敢不敢發誓，妳家從來沒有出現沒申報的現金？

柯文哲再三強調那些在停車場取得的現金、飛輪取得的資金，自己都沒有放到自己口袋，那錢都「用」去哪裡了，這才是陳佩琪要去查清楚的！柯文哲臉書刷卡支付的幾百萬廣告經費是誰出的？柯文哲是不是有一個專案辦公室專門在做類似網軍工作的團隊，這背後經費是誰出的？

陳佩琪發文再槓執政黨，網友狂刷「橘子在哪？」她神回：內容超精彩。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

吳靜怡說，陳佩琪在澎湖是數學天才，冷靜想想，如果為了幫助自己澄清財產來源不明和柯文哲相關未申報的金流，許芷瑜回台灣才能釐清楚錢的流向，不然，妳的文再長，都是臭不可聞。

柯文哲、陳佩琪夫妻倆有兒子一起享受天倫之樂，橘子的家人呢？吳靜怡說，連她家的貓都會痛恨你們的。「（備註：柯太太如果想靠北我，請你老公還我單眼相機，橘子拿走沒還我，六萬！拿來再靠北！）」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

