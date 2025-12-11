陳佩琪被恐嚇到瑟瑟發抖！一句話開嗆賴清德

▲柯妻陳佩琪痛批，這一年柯家被說成「貪污犯」，民眾黨和家屬被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說。（資料照／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城、政治獻金兩案，台北地院排定自12月11日起至24日，連續10個上班日進行馬拉松式言詞辯論，今、明兩天提示證據，本案11名被告都出庭，而柯文哲受訪時痛批，法庭直播變成了事後的紀錄片，「你們到底在怕什麼」？而柯妻陳佩琪則是指控總統賴清德，台灣司法為什麼這麼脆弱？他底下為什麼都養這種人？

陳佩琪表示，最近和一些柯文哲過去的幕僚和朋友們聊天，他們講到去年底那段時間感受到的氛圍，的確是風聲鶴唳，看似和柯文哲有關的人都會被傳去問、都會被抓去關…。有位朋友說他自己曾在市府工作過一段時間，去年9到12月間，看到李文宗莫名其妙被押進去的例子，導致他每天去看信箱看是否有傳票飛過來，他小孩每次看他衝出去找信箱，就很緊張的問：「 爸爸， 你是不是要被抓去關了？」那種感受，實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚…。

廣告 廣告

「這一年我們被說成了『貪污犯』，所謂『偵查不公開』應該是檢察官要遵守的，結果反倒是我們民眾黨和家屬們被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說。」陳佩琪直言，也導致他們聲譽被打趴了，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳，不該流出去的筆錄和先生的手寫稿和國家出入境管理局的監視畫面，都可以大喇喇流出去給黨媒刊登，至今仍無人追究！

陳佩琪談及，今天看到先生柯文哲自信地說出了內心話：「司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具」、「直播淪為事後紀錄片，你們到底在怕什麼？」、「你們到底有什麼不敢讓人家知道的？」她不禁也質疑，賴清德總統說自己都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？他底下為什麼都養這種人？想要在他的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中共砸大錢「滲透宮廟」！沈伯洋爆精心劇本：神明直接打槍

苗博雅稱「戰爭照常上班」！媒體人駁：金馬絕對比台灣本島安全

福麥裝修得標5.9億炸藥案！在地人「吐3字」認證：財力雄厚