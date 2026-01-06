陳佩琪被拱參選「實在無力承擔」 老婆視角甜曬柯P吃麵照

陳佩琪、柯文哲（民眾黨提供、翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪已退休，日前發願新年要找個工作維持夫妻生計，傳出黨內勸進她參選澎湖縣長。陳佩琪今（6日）在臉書坦言，民眾黨確實有鼓勵她去選舉，但自認體力和精神狀態無力承擔，目前全心全力放在照顧柯文哲，「公職候選人若有需要我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭」。

陳佩琪日前透露，為了替柯文哲打官司，夫妻倆賠掉累積多年的退休金，如今已負債數千萬，新年的願望就是希望能再找個有收入的工作來維持夫妻生計，而參選從政也是一個選項；黨主席黃國昌也說，曾經建議柯文哲，陳佩琪有沒有可能去參選「某個地方」，但柯說「不要啦」。

陳佩琪今天也首度正面回應參選傳聞，她自認體力和精神狀態無力承擔，還提到最近氣候變化，導致心理狀態走下坡，睡夢中經常會大吼大叫，有次甚至夢到柯文哲在台北看守所沒被子蓋，讓她忍不住驚醒並出聲，「一整年下來，每天還是滿腦子想著先生那離譜至極的官司」。

陳佩琪分享近日的生活，就是全心全力照顧柯文哲的生活和健康，每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰，還以「老婆視角」拍攝柯吃泡麵，柯對於太太手藝也讚不絕口，稱比北所的伙食好吃；陳佩琪有夫萬事足，開心寫下：「我喜歡認真做事、專注唸書的阿北，這是他的生活日常。」





