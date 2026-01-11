即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案，遭羈押近1年後交保，重獲自由身的他動向備受關注，其妻陳佩琪也多次在臉書發聲，更被現任黨魁黃國昌點名參選，惟立馬遭柯文哲拒絕。對此，黃國昌今（11）日表示，選舉部分百分之百尊重陳佩琪的意願，且相信她的能力有目共睹，也會是非常強的母雞。

針對邀請陳佩琪參選2026縣市長一事，黃國昌表示，百分之百尊重陳佩琪，因為對方是個讓人覺得很感動、很有想法、很有行動力的醫師，「在我眼中佩琪醫師從來就不只是柯文哲主席的另一半，佩琪醫師就是佩琪醫師」。

對此，黃國昌稱，陳佩琪的能力大家有目共睹，但選舉這種事情，百分之百尊重個人意願；至於助選一事，他相信陳佩琪絕對不會推辭，過去民眾黨經歷選舉，她是非常強的母雞，至全台灣各地方輔選，「在什麼地方、選舉進行輔選，我只有1句話，百分之百尊重、支持佩琪醫師的決定」。

事實上，陳佩琪日前對於外界鼓勵她參選的聲音，也發文表態，自承體力和精神狀態實在無力承擔，不過自己2024年9月就成為民眾黨終身黨員，若黨公職候選人有需要幫忙站台助選，經黨部評估合適，她一定義不容辭，現在則是全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上。

原文出處：快新聞／陳佩琪被拱參選2026！本人親自表態了 黃國昌鬆口：她是最強母雞

