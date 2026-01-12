陳佩琪被拱選台北市長 媒體人怒轟「別把選舉當笑話」：台北市民沒欠你們！

陳佩琪近期被拱選台北市長。（本刊資料照）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近期頻被點名參選台北市長。對此，媒體人詹凌瑀今（12）日怒轟，「請不要把台北市長選舉當成笑話看。台北市民沒欠你們家，不用被迫看這場荒謬的鬧劇」。

詹凌瑀今天說，看到黃國昌在那邊拱陳佩琪選台北市長，還要大家「百分之百尊重」，自己真的只有一句話，「請放過台北市民好嗎」？

詹凌瑀表示，黃國昌自己新北市長到底敢不敢選都還在那邊扭扭捏捏、試水溫，現在竟然好意思把陳佩琪推出來選首都市長？「你是把台北市當成收容所，還是把選舉當成兒戲在耍」？

「說真的，陳佩琪除了是柯文哲的太太，她還有什麼資格角逐首都市長」？詹凌瑀指出，這段時間以來，大家對她的印象是什麼？是在臉書上發文當「第三壺鈴」狂帶風向；是為了明顯涉貪的柯文哲不斷喊冤，無視證據在那邊喊司法迫害；還是那個到現在都解釋不清，為什麼要頻繁操作ATM存入大筆現金的詭異行徑。

詹凌瑀說，一個連自己帳戶金流都講不清楚、整天只會情緒勒索喊冤、缺乏法治觀念的人，黃國昌竟然覺得她是「強力的母雞」？這已經不是「情人眼裡出西施」，這是把選民當白痴！

詹凌瑀表示，台北市需要的是有治理能力的市長，不是需要一個只會發臉書抱怨、像個愚婦一樣盲目護航的政治代理人，「黃國昌，如果你想把民眾黨當成你們的宗教團體經營，那是你家的事；但請不要把台北市長選舉當成笑話看。台北市民沒欠你們家，不用被迫看這場荒謬的鬧劇」！

至於選台北市長一事，陳佩琪曾說，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年9月就已經加入成終身黨員了，「黨公職候選人若有需要自己去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭」。

