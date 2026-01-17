陳佩琪要檢方查賴清德！柯文哲笑「下次帶出門」：免得她寫臉書製造麻煩

記者楊士誼／台北報導

民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪今（17）日陪同北市議員參選人許甫掃街，在受訪時稱，檢方聽柯黑名嘴講一講就來搜索與羈押，那賴清德收到的捐贈也超過總統夫婦的薪水，王子犯法與庶民同罪，當然希望檢方有動作。柯文哲稍早表示，現在家裡最反民進黨的是陳佩琪，「我下次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書製造我的麻煩，我會努力盡量把她帶出門」。

陳佩琪上午受訪表示，「我覺得我寫那麼多關於北檢的疑問，寫歸寫好像也沒有人會回應我」，自己會寫臉書文也期望有人回應，但目前蠻失望的，只能繼續再寫。

至於先前寫道要北檢查賴清德的財產申報？陳佩琪表示，北檢認為財產來源不明但也沒有問他們，只是聽柯黑名嘴講一講就來搜索，若對政治人物的財產有疑問，北檢聽名嘴講就來羈押，那賴清德收的捐贈超過他們夫妻的薪水也是事實。她批評，王子犯法與庶民同罪，不能對總統比較禮遇，北檢也不回應也不反應，當然也期望檢方有動作。

柯文哲今天前往嘉義陪參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷輔選，柯文哲受訪時對此表示，家裡現在最反對民進黨的不是他，而是陳佩琪，「我下次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書製造我的麻煩，我會努力盡量把她帶出門」。張啓楷則補充道，陳佩琪很久以前就答應會來嘉義輔選，上周也跟她講好了，一起來幫忙助選。

