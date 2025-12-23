即時中心／高睿鴻報導

針對國人矚目的「京華城案」，北院開庭程序逐漸步入尾聲，預計明（2026）年3月底做出判決；故北院先前也裁定，因證人詰問程序已執行至最後階段，同意讓前民眾黨主席柯文哲7000萬交保、終於結束長達1年的羈押。不過，即使柯重返自由，陳佩琪似乎仍憤恨不平，近日頻頻為丈夫發文喊冤。她昨（22）天再稱，監察院近期多次來函，要求沒收數千萬款項、繳納罰款等，不禁直呼說：「我的壽險跳樓也不夠先生去賠」。

廣告 廣告

陳佩琪稱，柯文哲於2015年剛當選市長，當時就知道，自己會被用放大鏡檢視，也無時無刻提醒自己要小心。她舉例，有次走在衡陽路與重慶南路一段的交叉口，自己未留意到前面號誌、直覺對側號誌轉紅燈、車子及行人都停止走動，以為輪到自己的方向行走，於是立刻跨步穿越；但走到一半突然發現，自己走的方向還是紅燈，才驚覺這路口有行人專用號誌。

不過她坦承，當時覺得「退回已經來不及了，只好硬著頭皮趕快走過去」，但卻心想「這不得了，明天準會被媒體拿出來鞭屍『台北市長夫人走路闖紅燈…』」。

接著，陳佩琪將話題轉回京華城案，聲稱自己很早就養成「存錢給小孩讓他們買基金」的習慣，只要遇到錢快扣光，就會領先存入。她說，存10萬就可讓一個帳戶扣好幾個月，「這方法不用請假、免手續費、不用帶存摺印章，不必抽號碼牌等」。但陳佩琪稱，沒想到以她如此小心的個性，導致先生由醫轉政後，竟然因為她這樣做，被抓去關了1年。

陳佩琪又稱，當時檢廉拿著一張她站在ATM前的照片（不知是存款還是提款），指出這是她的貪汙鐵證；檢廉認為，台北市政府於2020年3月10日開便當會、她則在3月18日存錢給小孩。陳佩琪因此說：「不得了，他們說，這就是便當會後，有人送賄款給我的鐵證；結果先生就真的因為這樣，被抓去關了一整年」。

另一方面，陳佩琪又提到，最近看到新聞，指出柯文哲的公益侵占，額度高達6234萬6790元；但她駁斥稱，家裡的錢大大小小一向都歸自己管，且結婚的人妻子通常也喜歡說，「太太賺的錢是太太的， 先生賺的錢還是太太的」，但是這麼多錢到底在哪？陳佩琪說，她根本沒管到這筆錢。

因此陳佩琪說，最近監察院還動輒來函，每次都提到沒入幾千萬款項、以及繳納罰款等；但她表示，其實自己與柯文哲「已經負債數千萬了」，所以常問丈夫「我們哪來的錢賠啊？」。

接著她又稱，後來想到一招，因為網軍「最愛她去跳樓，常說為什麼陳佩琪還沒跳啦、是什麼時候要跳、還說他們很期待」。但陳佩琪表示，她真的算過了，以自己的壽險金額，「跳樓也不夠先生去賠， 實在煩惱」。





原文出處：快新聞／陳佩琪認了！做「這事」遭檢廉認定收賄 悲喊：柯家已負債數千萬

更多民視新聞報導

為何5位大法官能判《憲訴法》違憲？民進黨親上火線「6點回應」

LIVE／張文隨機砍人案續追金流、刀械來源 北市刑大最新說明案情

藍白臉好腫！聯手封殺「這議案」過半國人不支持 最新民調出爐

