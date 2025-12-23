陳佩琪認了「做1事」害柯文哲被關一年！突爆「家裡錢都我管」全說了

政治中心／綜合報導

前台北市長柯文哲被捲入政治獻金公益侵占相關案件，檢方調查指出，木可公關公司負責人李文娟，疑在其兄李文宗及柯文哲授意下，挪用柯文哲與民眾黨政治獻金，金額累計超過6234萬元。對此，陳佩琪透過發文回應，表示對外界所指的金流內容感到不解，並反問，直言「這麼多錢，我怎麼都沒管到？」。

陳佩琪認了「做1事」害柯文哲被關一年！突爆出「家裡錢都我管」全說了

陳佩琪臉書全文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪在貼文中提到，2015年先生剛當選台北市長第一年，她就深知自己的一舉一動都會被放大檢視，因此時時提醒自己必須格外謹慎。她回憶，有一次行經衡陽路與重慶南路口，因未注意該路口設有行人專用號誌，誤判號誌後穿越馬路，走到一半才發現仍是紅燈，當下只能硬著頭皮快步通過，心中已預期隔天恐被媒體以「市長夫人闖紅燈」放大檢視。

她也提及自己長年替孩子存錢投資基金的習慣，為了方便管理帳戶，會在餘額不足時直接提領現金存入，每次約十萬元即可支應帳戶數月，這樣的方式不僅省時，也無需請假或辦理繁複手續。然而，她指出，先生從醫界轉入政壇後，卻因為她這樣的理財行為，最終讓先生身陷官司，甚至遭羈押一年。

陳佩琪回憶，當時檢廉僅憑一張她站在ATM前的照片，不論是存款或提款，便指控該行為是貪汙證據。她表示，台北市政府於109年3月10日召開便當會，而她在3月18日存錢給孩子，竟被認定為會後有人行賄的「鐵證」，最終導致柯文哲因此案遭羈押長達一年。

陳佩琪(左)在貼文中提到，2015年柯文哲(右)剛當選台北市長第一年，她就深知自己的一舉一動都會被放大檢視。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





她進一步引用柯文哲過去談及司法的發言，指出台灣司法最令人詬病之處，在於是否能以同一套標準，追究過去的候選人與未來的候選人。柯文哲強調，司法不僅是維護社會秩序，更重要的是保障人民權利，若選擇性適用，將失去人民信任。陳佩琪直言，簡單來說就是「司法雙標」、「綠能你不能」。

針對近日新聞提及「本案公益侵占金額合計6234萬6790元」，陳佩琪也以自身家庭狀，況回應。她表示，婚後家中大小財務一向由她負責管理，甚至常笑稱「太太賺的錢是太太的，先生賺的錢還是太太的」，家裡的錢一向都歸她在管因此對於外界所指的鉅額金流感到極度不解，反問「 這麼多錢在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」

她最後提到，近期監察院多次來函，動輒要求沒入數千萬元並加重罰款，但實際上，她與先生早已背負數千萬元負債，甚至私下常問先生「哪來的錢可以賠？」她也感嘆，先生曾表示，若不是捲入這場官司，憑其一生的能力與心力，本可為國家有所貢獻，卻因案件纏身，讓整個國家陷入內耗。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪認了「做1事」害柯文哲被關一年！突爆出「家裡錢都我管」全說了

