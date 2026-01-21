陳佩琪認偷看柯文哲電腦洩個資！四叉貓諷「這事」：只能當第三夫人

即時中心／温芸萱報導

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書貼出搜索票照片，卻未遮蔽承辦人員個資，遭質疑外洩廉政官資料，引發爭議。陳佩琪今（21）日再度發文說明，坦言是偷看柯文哲的電腦取得相關資料。對此，網紅四叉貓隨即在臉書諷刺，幸好柯文哲未當選總統，陳佩琪只能當「第三夫人」，不然陳佩琪一定整天公開國家機密。

柯文哲的妻子陳佩琪，近日頻頻在臉書發文抒發心情。她昨日發文時，順帶貼出一張搜索票照片，卻未將承辦人員相關個資遮蔽，遭外界質疑可能外洩廉政官資料，引發輿論關注。對此，陳佩琪今日稍早再度發文說明搜索票來源，並坦言是在柯文哲不在時，私下查看對方電腦所取得的資料。

相關說法曝光後，網紅四叉貓隨即在臉書發文痛批，質疑陳佩琪偷看柯文哲的電腦，然後把不能公開的資料貼上臉書，直言「妳老公讓妳看，不代表可以公開貼出來」。四叉貓更語帶諷刺表示，幸好柯文哲未當選總統，陳佩琪只能當「第三夫人」，不然一定整天公開國家機密把台灣給害慘。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

