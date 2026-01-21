陳佩琪認偷看柯文哲電腦！律師驚揪「2罪證」傻眼：要把老公往牢裡送？

政治中心／林昀萱報導

柯文哲妻子陳佩琪發文引發討論。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪，因在臉書文中公布搜索票而外洩廉政署人員個資引發批評，陳佩琪21日更稱自己是偷看柯文哲的電腦而得來的資料。對此，律師李怡貞揪出陳佩琪2罪證笑言：「一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」

陳佩琪在社群貼出未經過遮蔽的「刑事聲請搜索票書」，上面有檢察官、法官的核章、承辦人簽名、手機號碼等引發批評。陳佩琪表示，她把承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機；解釋有醫生會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，她不小心將承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任、該被抓去北檢問、該被羈押幾個月都尊重。之後，陳佩琪又透露，自己是趁著柯文哲出門後「躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦，我要聲明我不是去偷看他的woman檔夾喔」，越描越黑再次引起討論。​

李怡貞律師也在臉書針對此事直呼「我會笑瘋掉」並點出陳佩琪發文兩大重點，「1. 有woman檔夾。2. 自證妨害秘密罪。」李怡貞表示，柯文哲和陳佩琪夫妻根本就是相愛相殺，「有夠可愛的女人，一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？外面的世界很危險？」

