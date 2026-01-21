陳佩琪認偷看阿北電腦！又提柯案Women夾

政治中心／綜合報導

台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，近來時常在臉書發文有感而發。昨（20）日發文順帶貼出一張搜索票，因沒將承辦人員的個資遮擋，遭質疑外洩廉政官個資，引發外界熱議。陳佩琪21日稍早再發文解釋搜索票的來源，竟然公開認了自己趁阿北不在偷看對方電腦，期間話題再度鬼轉、再度主動提到柯案關鍵硬碟中的「Woman」資料夾。

針對搜索票怎麼來的？陳佩琪稍早發文解釋是趁老公出門不在家、躡手躡腳溜進書房並偷看他電腦得到的。陳佩琪還特別強調「不是去偷看他的women檔夾喔」，她重申過去從沒檢查老公電腦的習慣，「最近是看他的檔案太多了，一人看不完，他也跟我說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便我看了…」。

陳佩琪（左）不時就在臉書發文更新老公柯文哲（右）的近況。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





據了解，捲入京華城貪汙弊案的柯文哲2025年3月首度被提訊時，當庭指控承辦檢察官以「USB不雅片」逼其認罪。事後，柯硬碟「Woman」資料夾中的確切內容被爆料，其實是女星舒淇等人的寫真集。針對Women夾中存有女星清涼照，黃國昌曾在直播中追問柯文哲「你喜歡舒淇哦？」，阿北則是當場鬆口認了「那很久以前、很久以前的」，隨後兩人放聲大笑並快速結束話題。

實際上，對於柯案Women夾，陳佩琪近期多次在臉書內容中談及。她坦言自己不在意，不僅稱「只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了」，甚至還鬼扯「至於賴清德家可以搜到什麼，進去搜一下不就知道了」，更直指對方案底不少「搞不好也有清涼照、Women夾、甚或其他驚人的東西也說不定…」。





陳佩琪臉書發文PO出柯文哲2024年辭任民眾黨主席的手寫信。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪爆趣事 小姑柯美蘭傳LINE追問1事

而多次發文火力全開槓上北檢、賴總統的陳佩琪，最新貼文中還不忘開槓鏡周刊。只見她在貼文中，分享一系列2024年的「趣事」給大家聽。其中就提及外界稱「陳佩琪說她拿媽媽的腳尾錢去存給小孩…」的話題，她趁機澄清說「這輩子從沒跟人講過什麼『腳尾錢』的」，接著還加碼抖出與小姑柯美蘭的私下互動。她稱柯美蘭當時看到相關消息後，隨即傳了一則LINE給她，內容是「大搜，妳母親過世了喔？ 我們怎麼都不知道啊？」，陳佩琪解讀稱「言下之意是我不夠意思，媽媽走了，連婆家都沒通知？！」。

值得一提的是，陳佩琪還附上柯文哲2024年辭任民眾黨主席的手寫信，但就有眼尖的網友發現信件內容竟出現個別簡體字，包括黃國昌的「國」、黨主席的「黨」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

