陳佩琪護尪PO照「無碼」撤了！鬼扯1番話開脫

政治中心／李汶臻報導

對於柯妻陳佩琪不時在臉書發文的行徑，柯文哲17日受訪時才無奈說「下次會把她帶出門」、「免得我不在，她就在家寫臉書，製造我的麻煩」。豈料，沒隔幾天陳佩琪又闖禍了。她日前PO文貼出搜索票，讓承辦人員的個資全都無碼外洩，消息曝光後引發熱議。陳佩琪隨後急撤下「無碼畫面」，但又被發現在留言區嘴硬鬼扯「醫師一常規舉動」為自己開脫，最後還嘴秋喊「該被羈押幾個月，我都尊重」。

台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，時常在臉書發文有感而發，行文風格火力大開，不僅多次槓上北檢，近期更是屢屢點名總統賴清德。除了鬼扯賴總統搞不好也有Women夾外，甚至還指控對方「財產來源不明」，相關發言似乎讓阿北有些困擾。柯文哲日前受訪被問及陳佩琪無奈笑回「我下一次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書，製造我的麻煩，盡量把她帶出門，我會努力！」。

廣告 廣告

對於遭阿北公開嫌「惹麻煩」，陳佩琪完全沒打算收斂、持續在臉書PO文。繼罕見貼出兒子柯傅堯的正面照後，她昨（20）日發文喊「京華城是21世紀的冤案與奇案」，更開轟檢調稱「搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑」，怎料附上的搜索票畫面，卻讓廉政署承辦人的全名、手機號碼等個資，全無碼外流。相關操作讓網友全看傻，就有網友留言質疑「竟然洩漏承辦人員的個資，支持司法單位提告」。

阿北才嫌惹麻煩「陳佩琪貼無碼照」急撤！嘴硬「不怕被押」鬼扯：我們醫生…

陳佩琪上傳遭質疑外洩廉政官個資，她隨後急還圖。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





面對網友質疑她外洩廉政官個資，陳佩琪隨後將「無碼搜索票」撤下，重新上傳的照片中，最下方的承辦人員姓名、電話、手機全部截掉，而「簽收人」欄位資訊也已塗掉。陳佩琪還在留言區加碼回應網友質疑，她解釋稱「市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機」，接著竟然鬼扯說「我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會」，為自己不小心把承辦人員名字露出來的行為開脫，最後還嘴秋喊「該被還該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重」。





阿北才嫌惹麻煩「陳佩琪貼無碼照」急撤！嘴硬「不怕被押」鬼扯：我們醫生…

面對遭質疑外洩廉政官個資，陳佩琪嘴秋回應被抓包。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





面對網友質疑她外洩廉政官個資，陳佩琪隨後將「無碼搜索票」撤下，重新上傳的照片中，最下方的承辦人員姓名、電話、手機全部截掉，而「簽收人」欄位資訊也已塗掉。陳佩琪還在留言區加碼回應網友質疑，她解釋稱「市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機」，接著竟然鬼扯說「我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會」，為自己不小心把承辦人員名字露出來的行為開脫，最後還嘴秋喊「該被還該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重」。

而據《自由時報》報導，陳佩琪的行為恐涉無故洩漏他人個資，可能違反個資法第41條，最重可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，而此罪為非告訴乃論，即不取決於被害人是否提出告訴，偵查機關得主動偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：才遭阿北嫌惹麻煩「陳佩琪曬照無碼」急撤！嘴硬「不怕被押」鬼扯：我們醫生…

更多民視新聞報導

阿北1番話嫌妻惹麻煩！陳佩琪回嘴：半夜爬起來寫

蔣萬安「大象變獅子」不是2028？命理師澄清了

同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝

