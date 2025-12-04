陳佩琪護柯文哲扯賴清德 學者：活在「第三夫人幻想曲」

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日在臉書分享柯文哲的日常時，除了不斷幫柯申冤、叫屈，還頻頻把話題扯到總統賴清德身上。成大教授李忠憲說，陳佩琪的護夫方式，等於親手封死自己的獨立舞台，陳只能活在「第三夫人幻想曲」。

李忠憲3日在臉書上以「在荒謬之中選擇立場：同樣是護夫，為何通往的世界如此不同？」為題發文表示，陳佩琪講柯文哲的事情，東扯西扯，還扯到賴清德，真的讓他開了眼界，很難想像這是一個台大醫學系畢業的醫生，之前還聽到說陳要出來選澎湖縣長。

李忠憲認為，老公出事、老婆護航，本來是天經地義，但不能脫離理性和現實的邏輯。柯林頓出事的時候，希拉蕊一開始也說這是右派的陰謀，但有越來越多的證據出現，希拉蕊開始修正說法。這兩者的對照非常有趣，希拉蕊因為護航方式成熟，在醜聞後仍競選總統，希拉蕊能獨當一面，陳佩琪只能活在「第三夫人幻想曲」。

李忠憲直言，同樣面對丈夫的醜聞，希拉蕊與陳佩琪的差別，最終體現在「她們的人生結局」上，希拉蕊的護夫，不是犧牲自我，而是「維持格局，保留自己未來」。希拉蕊當年護航柯林頓，但希拉蕊沒有說丈夫沒錯，保留道德批判的標準，因此醜聞結束之後，希拉蕊還能當參議員、當國務卿、甚至競選美國總統。

李忠憲也說，希拉蕊守住自己的主體性，沒有把整個人生綁死在柯林頓身上。希拉蕊護夫，不是因為離不開柯林頓，希拉蕊清楚自己也能站在自己的舞台上。而陳佩琪的護夫方式，等於親手封死自己的獨立舞台，陳的護航方式，先是否定錯誤，再來改寫道德標準，另外，把所有現實都納入「阿北沒有錯」的宇宙。

李忠憲指出，更可笑的是，一旦事件變得太難看，陳佩琪就拖他人下水稱「賴清德家也有！」；陳為了維持這個泡泡，陳願意犧牲自己的判斷、尊嚴、專業，甚至常識。當阿北政治走下坡，陳的人生也一起掉下去，陳不能像希拉蕊一樣站上舞台，因為陳的自我早已融化在「阿北大於現實」的邏輯裡。

