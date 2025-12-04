陳佩琪護航柯文哲卻扯賴清德...李忠憲對比希拉蕊護夫：陳活在「第三夫人幻想曲」！引述周玉蔻的話強調「配偶的影響力很重要」：另一半的價值觀決定人生要往哪裡

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日在社群媒體分享柯文哲的日常，並不斷為其申冤、叫屈，還頻頻把話題扯到總統賴清德身上，稱不在意檢調搜索發現的女星清涼照和神祕「Women資料夾」，「賴清德家一定也有這些東西」。對此，成功大學電機系教授李忠憲昨（3日）直言，陳佩琪的護夫方式，等於親手封死自己的獨立舞台，只能活在「第三夫人幻想曲」。

陳佩琪最近不斷替柯文哲在網上發言，昨日於臉書發文提到，檢調先前在丈夫隨身碟內找到女星清涼照和「Women資料夾」，「我是不在意啦，只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了。至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩！甚或其他驚人的東西也說不定……」

對此，李忠憲昨日於臉書以「在荒謬之中選擇立場：同樣是護夫，為何通往的世界如此不同？」為題發文直指，陳佩琪講柯文哲的事情，東扯西扯，還扯到賴清德，真的讓人開了眼界，「很難想像這是一個台大醫學系畢業的醫生」。李忠憲也提到，之前還聽說陳佩琪要出來選澎湖縣長。

李忠憲說，「老公出事、老婆護航，本來是天經地義，但不能脫離理性和現實的邏輯」。他提及，前美國總統柯林頓（Bill Clinton）出事的時候，其妻子希拉蕊（Hillary Clinton）一開始也說這是右派的陰謀，但有越來越多的證據出現，她開始修正她的說法。

李忠憲對比陳佩琪與希拉蕊，「這兩者的對照非常有趣，希拉蕊因為護航方式成熟，在醜聞後仍競選總統，希拉蕊能獨當一面，陳佩琪只能活在『第三夫人幻想曲』」。他指出，同樣面對丈夫的醜聞，希拉蕊與陳佩琪的差別，最終體現在「她們的人生結局」上。

李忠憲形容，希拉蕊的護夫，不是犧牲自我，而是「維持格局，保留自己未來」。他說明，希拉蕊當年護航柯林頓，但她的護航方式是，「她沒有說丈夫沒錯，她保留道德批判的標準，她的邏輯是政治性的，不是情緒性的」。因此，李忠憲指出，當醜聞結束之後，希拉蕊還能當參議員、當國務卿、甚至競選美國總統。

李忠憲表示，希拉蕊守住自己的主體性，沒有把整個人生綁死在柯林頓身上，「希拉蕊護夫，不是因為離不開柯林頓，她清楚自己也能站在自己的舞台上」。不過，李忠憲點出，陳佩琪的護夫方式，等於親手封死自己的獨立舞台，「先是否定錯誤，再來改寫道德標準，另外，把所有現實都納入『阿北沒有錯』的宇宙」。

李忠憲說，陳佩琪更可笑的是，一旦事件變得太難看，就拖他人下水，「賴清德家也有！」李忠憲表示，「不管是貪污或女人問題，都是同樣的邏輯，她為了維持這個泡泡，願意犧牲自己的判斷、尊嚴、專業，甚至常識」。

李忠憲直言，當阿北政治走下坡，陳佩琪的人生也一起掉下去，「她不能像希拉蕊一樣站上舞台，因為她的自我早已融化在『阿北大於現實』的邏輯裡」。李忠憲提及，之前有很多人勸女生，不要跟小草的男生在一起；如果小草的女生是這樣，男生最好也避而遠之。

李忠憲引述資深媒體人周玉蔻的話，強調「配偶比想像中的影響還要重大許多，另一半的態度和價值觀，決定我們的人生要往哪裡去」。他點出，有人能陪我們走向更大的世界；也有人能把人帶進邏輯真空的深井裡，「而陳佩琪，正是最極端的例子」。

（圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞）

