陳佩琪貼搜索票洩個資稱「會負法律責任」...四叉貓酸「肯定把妝弄花哭喊司法迫害」！石明謹分析：恐違反刑事訴訟法

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪發文貼出搜索票，卻洩露承辦人員姓名、電話惹議。陳佩琪昨日刪除照片，並稱「該負什麼法律責任我就負責」，遭網紅四叉貓大酸，若檢調要抓「她一定躺在地上哀號，把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看」；台灣足球發展協會理事長石明謹則分析，這張是「刑事聲請搜索票書」，陳不僅洩露個資，還可能違反「刑事訴訟法」。

陳佩琪昨日針對京華城弊案發長文，宣稱先生柯文哲當初遭搜索、羈押禁見往事，並批評京華城是「21世紀的冤案與奇案」。她也指控負責該案的法官和檢察官把柯文哲當「賤人賤狗」，並說自己會用餘生一直寫，寫到民進黨下台的那一天才停。不過，引起關注的是，她在貼文中也貼出搜索票，洩漏了承辦人員的姓名和電話。

對此，陳佩琪昨日移除洩漏個資照片，並在留言處表示，把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了， 至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，「我不小心把承辦人員名字露出來 ，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

網紅四叉貓直言，「笑死！整個台灣就柯文哲全家最不尊重司法」，他更預言，將來檢調真要抓陳佩琪的話，「 佩琪一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。」

另外，台灣足球發展協會理事長石明謹在臉書發文表示，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，「因為這張根本不是搜索票，而是『刑事聲請搜索票書』」，並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹再說，這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關。

石明謹指出，律師在閱卷時可以抄錄、複印、拍照，所以這張很可能是律師拍給柯文哲的，但如果是這樣，依照「刑事訴訟法」第33條第5項，持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。

石明謹說，法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途「例如發臉書就有可能不是正當使用」，因此，這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法。

（圖片來源：陳佩琪臉書）

