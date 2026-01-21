陳佩琪貼搜索票洩個資 石明謹轟低劣！這是內部文件！她問：哪來通天本領取得？

陳佩琪PO出含有廉政署承辦人姓名和手機號碼的照片，石明謹直言，問題比想像中嚴重，這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，質疑是是律師拍給柯文哲的？ 圖：取自陳佩琪臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪又發文，批京華城是21世紀的冤案與奇案，並附上搜索票照片，但承辦人員的簽名和手機號碼全都露，被抓包後已將個資刪除，還放話，該被羈押幾個月都尊重。政治評論員吳靜怡今（21）日砲轟，陳佩琪哪來的通天本領取得？曾任北市交通警察大隊的球評石明謹指出，這張不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，不僅洩露個資，還違反刑事訴訟法。

陳佩琪20日發文提及2024年8月30日遭檢廉到家中搜索一事，痛批檢察官和法官把柯文哲當「賤人賤狗」、「豬狗不如」，不把他當人看，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，還PO出搜索票照片，上頭有檢察官、法官的核章、廉政署承辦人簽收的簽名及手機號碼，全都沒有馬賽克。

對此，石明謹發文指出，陳佩琪的問題比想像中嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，這張並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名、電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹說明，這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關。律師在閱卷時可以抄錄、複印、拍照，所以這張很可能是律師拍給柯文哲的。

石明謹痛批，這個行為真的很低劣，所謂的承辦人其實只是收發文件、去追蓋章跑流程的人員，其實跟整個案件的偵辦沒有太大關係。依刑事訴訟法第33條第5項，「持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用」，這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法。

另，吳靜怡也透過臉書指出，這份資料只會存在卷宗內，並非搜索票，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？難道是柯文哲的律師把卷宗內的資料拿給陳佩琪？這樣不違法嗎？是誰允許中華民國的哪個公民可以這樣揭露公審司法人員的！即使是柯文哲的夫人都不應該這麼做吧。

