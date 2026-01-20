陳佩琪貼搜索票「洩承辦人員個資」！被抓包嗆：該被羈押幾個月我都尊重

政治中心／黃韻璇報導

前民眾黨主席柯文哲近日開始現身各地，妻子陳佩琪也沒閒著，她昨（20）日再度發文控訴司法，她稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，她還說，檢察官和法官把柯當成『賤人賤狗』、『豬狗不如』，並怒吼，台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度。然而有網友發現她竟直接洩漏承辦人員的個資，被發現後陳佩琪將照片刪掉，表示自己是不小心的，放話「該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月我都尊重」。

陳佩琪20日在臉書PO文稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，提到京華城容積率的通過，是『獨立』在台北市政府外的都委會委員討論後通過的，全程公開上網，且LIVE 線上同步直播，誠如先生說的，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好了，「現在反倒通過的人沒事，而是羈押我先生一年不放？」

其中，陳佩琪控訴，2024年8月30日、檢廉兵分50-60路來家裡搜索，搜索處甚至和我們一點也沒關係的都敢來，搜索票上瞎掰一堆所謂貪污嫌疑（起訴書上都消失了），法官不知有沒有跟林俊言查證其真實性，就兩眼一閉，都核准、放行了。

陳佩琪貼搜索票「洩承辦人員個資」，被抓包後留言嗆「該被羈押幾個月我都尊重」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

然而陳佩琪在貼文中附上搜索票照片，完全沒有遮擋、打馬賽克，上面檢察官、法官核章，還有廉政署承辦人員的筆跡、手機號碼通通曝光，恐已觸犯個資法，網友紛紛留言「竟然洩漏承辦人員的個資，支持司法單位提告」、「個資沒碼裸奔」。

對此，陳佩琪在留言區表示，「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，我不小心把承辦人員名字露出來 」，直言「該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」。

