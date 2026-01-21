陳佩琪貼「搜索票」曝承辦人個資 廉政署：有違法疑慮

台北市 / 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，昨(20)日在臉書發文痛批京華城案是「世紀冤案」，並附上2024年的搜索票照片，但這並非一般出示給被告的搜索票，而是內部文件的的「刑事聲請搜索票書」，上頭有廉政署承辦人的全名和手機號碼，而且陳佩琪PO文當下，並沒有打馬賽克，廉政署回應，這已經有違反個資法的疑慮，陳佩琪則說，是自己不小心把對方名字露出來，已經將照片刪除。

民眾黨前主席柯文哲(2024.08.30)說：「今天是台灣歷史上第一次，主要在野黨黨主席的住家，辦公室，還有中央黨部也都被搜索。」2024年8月30日，大批檢廉人員，來到民眾黨前主席柯文哲住家，搜索調查。

廣告 廣告

當時柯文哲妻子陳佩琪，也曾被廉政署約談，如今京華城案靜待一審宣判，陳佩琪昨(20)日在臉書，發文痛批京華城案是「世紀冤案」，還附上當初的搜索票照片，仔細看這張搜索票，日期是前年的8月27日上頭除了有法官及檢察官蓋章，還有廉政署承辦人員姓名個人手機號碼，但陳佩琪發文時並未遮蔽，形同曝光對方個資。

就有網友質疑，這樣可能讓承辦人員遭受騷擾，而律師也指出這張搜索票，是屬於內部文件。非本案律師李育昇說：「是廉政署向地檢署跟法院聲請搜索票的內部文件，與搜索時出示給陳佩琪的搜索票，是不同的文件，這個內部文件通常只有後續閱卷時，才有可能會看到。」

文件來源啟人疑竇，陳佩琪事後留言回應，是不小心把承辦人員名字露出，該負甚麼法律責任她都尊重，針對同仁個資被洩漏，廉政署則表示，擅自公開司法文書截圖，揭露同仁個資，已經有違反個資法的疑慮，嚴正要求社會大眾尊重辦案同人隱私。

針對陳珮琪疑似違反個資法，北檢表示目前還沒有接獲相關告發，但對於個資全都露，形同將廉政署承辦人推上火線公審，雖然事後陳佩琪更換照片，但恐怕已經造成當事人困擾。

原始連結







更多華視新聞報導

臉書貼搜索票「洩承辦人員個資」 陳佩琪：該被羈押幾個月我都尊重

發文求北檢「把存摺還給我媽」 陳佩琪：不是跟柯文哲沾上邊就有犯罪嫌疑好嗎

表明身分+搜索票！ 蒐證逮人違SOP恐判2年以下

