陳佩琪賣慘嘆負債數千萬 他給建議：辦演唱會，請會計師轉錢給柯文哲

記者李鴻典／台北報導

昨天是2025最後一天，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪在臉書感嘆，是她生人中最難熬的一年，除柯文哲莫名其妙被冠上罪名關進北所，還稱官司害他們負債數千萬，她2026的新年新希望，就是能再找個工作維持夫妻生計。對此，知名評論員石明謹說，柯P知名度不輸BLACKPINK，辦場演唱會就賺回來；花錢請個會計師，你會沒想到他會自己調整帳目把錢轉給你。

陳佩琪在臉書感嘆，2025年是她生人中最難熬的一年。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪說，法律實在叫人不懂， 站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了...

廣告 廣告

陳佩琪表示，「說他貪汙幾千萬，家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？我們因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪汙？現在最大的願望、也是我明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計」。

陳佩琪還稱，看著國家四分五裂，誰都會痛心，想要執政、執政後想要連任，是人之常情，先生常說要是他有機會服務民眾，他就會每天天一亮，眼睛一睜開，就開始努力工作到晚上，他說這樣就好了，但民進黨為何總是正事不幹， 滿腦子想要害人呢？

對於陳佩琪賣慘，石明謹今（1）天寫下一些建議：

1.會不會是遇上詐騙集團的律師，不到一年的官司負債幾千萬。

2.可以去民眾黨黨部領錢，因為捐給民眾黨的錢就是給柯文哲的錢。

3.不用裝窮，當個醫生本來就買得起1億元的房子。

4.柯P知名度不輸BLACKPINK，辦場演唱會就賺回來。

5.花錢請個會計師，你會沒想到他會自己調整帳目把錢轉給你。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

Rosé歲末赴醫院探訪病童！ 「隔著玻璃比愛心」送暖畫面惹哭200萬人

民調／施政滿意度出爐！陳其邁市長67％創新高 高雄人點出關鍵原因

子瑜、舒華上榜！「2025全球百大美女」李珠珢入選：全球最受歡迎啦啦隊

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

