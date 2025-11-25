陳佩琪轉述「沒有黃國昌、民眾黨早垮」 柯文哲：雜質有什麼不好？
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
民眾之聲「言之有午」今（25）日邀請前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪接受專訪，首度談及柯文哲在北所羈押期間的身心境況，並曝光柯在看守所寫的十餘本密密麻麻筆記；她也轉述柯文哲對總統賴清德的「雜質說」的看法，其認為金屬因混入「雜質」才更堅固，「雜質有什麼不好，民主政治本來就需要不同成分與多元聲音」。
陳佩琪節目中展示了柯文哲在北所購買的信紙，以及曝光柯在看守所寫的十餘本筆記。她還分享，柯出所後也看了萊爾校長的影片，作為趣味調劑；也看了賴清德的「團結十講」內容，透露起初柯以為真有十講，還問她：「還有沒有後面的？」
外界喧騰一時的「打掉雜質」說法，陳佩琪也轉述柯文哲的看法，柯以金屬原理來思考：「他跟我說，金屬太純會很脆弱，要加一點雜質才會堅固；黃金也一樣，純金太軟，一定要混入其他元素才能做成飾品」。她並透露，柯甚至認為「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音」。
此外，談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪表示，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為民眾黨主席黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。她回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給國昌說這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數」。
陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下對她說，那是柯做過最重要、也最正確的決定；柯說，「如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了」。
陳佩琪轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。她也提到，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢，對黃「有很大的期許與讚美」，柯甚至直言「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了」。
陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多，在柯心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。
