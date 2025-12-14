陳佩琪遭酸1點「不比第一夫人」！揭阿北「差點沒命」內情全說了

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲捲入京華城風波，9月交保獲釋的他宣布推出「土城十講」分享自己看守所經歷，妻子陳佩琪也頻在社群談起自己遭調查期間的細節，不時更分享柯文哲在家大小事，不過今（14日）陳佩琪就突發文點名開酸自己「那個愛寫臉書的落選人老婆」的網友，針對外界對他「比不上第一夫人」評論，她怒爆出柯文哲「差點沒命」的遭遇才是她無法靜聲的主因，更表示自己要等到「這時候」才會停下寫字的手。









陳佩琪提到自己在接受調查期間，對筆錄、以及金流相關提問感到疑惑，並預告還有後續內容會繼續分享。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪Peggy ）

陳佩琪常在個人臉書分享自己對丈夫柯文哲相關案件的看法，14日她更發文曝光自己過去遭到調查期間，自己覺得「奇怪的」問話過程，她提到自己遭到沈慶京的律師徐履冰問「筆錄」，才知道自己被問了三次，卻沒有被交出筆錄，除此之外，她更認為自己站在ATM前的畫面「被影射貪污」、答不出兒子2個帳戶「哪個是自己幫他開的」，以及孩子出國留學費用「從何而來」等狀況，都讓她覺得「奇怪」，還透露接下來會有更多自己想說的事情「未完待續」。









陳佩琪曝光柯文哲在家近況，最近沒有繼續寫作，「都在看卷宗」。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪Peggy ）





陳佩琪最後提到自己遭到網路批評「那個愛寫臉書的落選人老婆啊…」、認為她不比「第一夫人」，陳佩琪認為部分言論提出「說全世界的第一夫人哪個最沒有聲音、哪個人誰就是最厲害的、最受人尊崇的」，她有不同觀點：「 我的先生受到司法如此迫害、折磨，還差點沒命，我做太太的要禁聲才是？等先生官司告一段落，或許我會少寫一點吧！」，更分享柯文哲近日在家原本專心寫書，最近不寫了，都在看卷宗，同時還提到先生看到賴清德反擊在野黨「沒有得到教訓」身影之後，重提過去蔡英文擔任總統期間的時光，「小英總統去年初還會找我去總統府吃牛肉麵共商國事， 我們新的總統啊……」，進一步表達自己對賴清德不滿。





陳佩琪14日發文回應外界批評，針對被形容為「愛寫臉書的落選人老婆」、並與「第一夫人」比較的言論表達不滿。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪Peggy ）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

