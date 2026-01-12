陳佩琪遭黃國昌拱選市長 媒體人轟：放過台北市民

即時中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日遭現任黨主席黃國昌點名，拱出參選台北市長。對此，媒體人詹凌瑀今（12）日在臉書批評，台北市長選舉不是「救夫記」舞台，指出陳佩琪缺乏法治觀念、帳戶金流不清、只會情緒護航柯文哲，強調台北市民需要有治理能力的市長，而非政治代理人。詹凌瑀呼籲，請放過台北市民，不要把選舉當笑話。

柯文哲因捲入京華城案及政治獻金爭議，遭羈押近一年後交保，重獲自由，其後續動向持續引發政壇關注。其妻陳佩琪近來多次在臉書發聲，相關言論也被外界解讀為具有政治意涵，近日陳佩琪甚至遭黃國昌點名拱出來參選台北市長，但旋即遭柯文哲本人拒絕。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文直言，黃國昌「別鬧了」，強調台北市長選舉不是讓民眾黨上演所謂「救夫記」的舞台。詹凌瑀指出，看到黃國昌拱陳佩琪選台北市長，還要求外界「百分之百尊重」，她只有一句話「請放過台北市民好嗎？」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

詹凌瑀指出，黃國昌自己新北市長選舉態度仍不明確，現在卻把陳佩琪推出來角逐首都市長，「你是把台北市當收容所，還是把選舉當兒戲？」她質疑陳佩琪除了是柯文哲的妻子之外，有何資格競逐市長一職。

接著，詹凌瑀列舉陳佩琪近期行為，包括在臉書發文引導輿論、替涉及貪瀆的柯文哲喊冤、以及尚未清楚解釋頻繁操作ATM大額現金的行徑。他強調，「一個連自己帳戶金流都講不清楚、缺乏法治觀念的人」，不應被視為能帶領團隊的「強力母雞」。

最後，詹凌瑀砲轟，若黃國昌想將民眾黨當成個人信仰式經營，那是政黨內部的選擇，但不該把台北市長選舉變成鬧劇，台北市民沒有義務陪著演這場荒謬政治戲碼。





