陳佩琪選台北市長風聲不斷！她揭民眾黨招數：柯文哲的意志

政治中心／劉宇鈞報導

外傳前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，儘管陳否認要選，但仍引發熱議。民進黨台北市議員林延鳳說，陳佩琪代表著柯文哲的意志，民眾黨是希望陳發揮外溢效應，但陳到時若發言不當，恐導致年輕選民、中間選民的選票流失，造成負面影響。

林延鳳17日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，之所以民眾黨一直在尋找在台北市的母雞，其實這是有科學的統計，在2022年的時候，白營在台北市的母雞叫做黃珊珊，黃的得票率約25%，也連帶當選了四席議員，不過那時是柯文哲聲勢最強的時候，如果這次沒有母雞，恐怕很難再有同樣的得票數。

林延鳳提到，目前民眾黨內有黃國昌的因素，黃國昌與黃珊珊不合，所以容不下黃珊珊，民眾黨的眼裡只有柯文哲一個人而已，連黃國昌都不算一個人了，至於黃珊珊未來是否會被賦予什麼樣的任務，最後仍要看柯的意志。

林延鳳解釋，所謂柯文哲的意志，目前看來是陳佩琪才能夠代表柯，黃珊珊、黃國昌都沒辦法代表柯，民眾黨是希望陳發揮外溢的效應，陳若選市長，將可帶動包含新北市、嘉義市等選區。

林延鳳直言，陳佩琪確實會有外溢效應，但是產生的效應到底是正面還是負面，那就不一定了，因為陳到時若發言不當，恐導致年輕選民、中間選民的票流失，結果就有可能是負面的。

