即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨前主席柯文哲，外傳有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，而白營現任黨魁黃國昌昨（12）日受訪則稱，陳佩琪的能力大家有目共睹，但是選舉還是要百分之百尊重陳佩琪的意願。對此，柯文哲今（13）日上午與同黨宜蘭縣長參選人陳琬惠一同參拜四結福德廟後，被媒體問到此事時也表態了！

民眾黨先前徵召提名同黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，角逐2026年宜蘭縣長選舉，而柯文哲今日與對方一同參拜四結福德廟祈求國泰民安。

事後，兩人接受媒體聯訪，有記者問到，由於黃國昌特別講陳佩琪能力有目共睹，會不會希望陳佩琪在2026年造勢？對此，柯文哲則笑說，「不會啦，陳佩琪是幫忙大家助選，這個沒問題，她（陳佩琪）不會自己去選」。





原文出處：快新聞／陳佩琪選台北市長？黃國昌稱能力有目共睹 柯文哲表態了

