陳佩琪選台北市長？黃國昌：能力有目共睹、百分百尊重

傳前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長，民眾黨主席黃國昌(圖中)表示，陳佩琪的能力大家有目共睹，但選舉還是要百分之百尊重陳佩琪的意願。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕九合一選舉腳步越來越近，不斷有聲音傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長，小草們也都看好。對此，民眾黨主席黃國昌表示，陳佩琪的能力大家有目共睹，但選舉還是要百分之百尊重陳佩琪的意願；至於助選部分，他相信陳佩琪絕對不會推辭，更稱讚是非常強的母雞。

黃國昌出席後援會時受訪指出，將百分之百尊重陳佩琪，陳佩琪讓人感動，且是很有想法、有行動力的一位醫生，「在我眼中，佩琪醫師從來都不只是柯文哲主席的另一半。佩琪醫師就是佩琪醫師」。黃認為，陳佩琪的能力大家有目共睹，但選舉還是要百分之百尊重陳佩琪的意願。

黃國昌提到，至於助選部分，他相信陳佩琪不會推辭，過去民眾黨多場選舉中，她都是重要的「母雞」，走遍全台輔選。不過，未來在哪裡、參與哪些選舉助選，他只有一句話，就是百分之百尊重並支持陳佩琪的決定。

