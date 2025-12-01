陳佩琪選澎湖縣長？林國成：陳光復也是陳家「這算是天意」

記者陳思妤／台北報導

各黨布局2026九合一選戰，傳出民眾黨內有人勸進民眾黨前主席柯文哲的太太陳佩琪，返鄉參選澎湖縣長。對此，民眾黨立委林國成今（1）日稱，國民黨在澎湖確實也沒有什麼人選，若兩黨共推陳佩琪對付民進黨的澎湖縣長陳光復，「我認為不管怎麼樣都是陳家在當縣長，這也是一個很好的邏輯，也算是天意吧」，澎湖選民都認為她非常適當。

林國成今天受訪時被問到2026藍白合，他稱，若國民黨不老大心態，民眾黨不好高騖遠，他相信兩黨合作成功率非常高。他還批評，民進黨見不得人家好，酸言酸語正常，但藍白不會因為酸言酸語而影響合作的大方向，相信兩黨的中央黨部會高高興興、快快樂樂談藍白合作，他相信會成功。

但媒體也追問，有媒體報導傳出陳佩琪被勸進選澎湖？林國成表示，不曉得是哪個媒體，但是有這種期待，他看國民黨在澎湖確實也沒有什麼人選。他說，陳光復做得好不好澎湖人自有公斷，黨裡面還沒有正式討論陳佩琪要不要選，但陳佩琪是澎湖人，也是澎湖少數非常傑出的北漂女性。

林國成認為，兩黨共推陳佩琪對付民進黨的陳光復，「我認為不管怎麼樣都是陳家在當縣長，這也是一個很好的邏輯，也算是天意吧」。他說，還沒有辦法印證陳佩琪到底有沒有意願，黨裡面也沒有討論到這個問題，但確實他也聽到認為陳佩琪非常好的一個人選，「甚至於澎湖選民都認為她非常適當」。

「回鄉服務、為澎湖爭一口氣，我認為這也是一件好事，我們本身樂觀其成」，林國成表示，這取決兩黨有沒有共同看法，還沒有辦法百分之百確定陳佩琪是不是有興趣，但如果有共識，他個人是鼓勵的，只要有希望都要去爭取，這是民眾黨過去一項作法，沒辦法代替陳佩琪回答，但很多人要他去鼓勵陳佩琪。

