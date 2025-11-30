陳佩琪選澎湖？白營蠢蠢欲動

積極深耕基層的前馬公市長葉竹林（左），一直被視為參選明年澎湖縣長的熱門人選。（本報資料照片）

明年澎湖縣長選戰腳步漸近，國民黨目前卻還沒有站出來承擔大任的人選。屬於泛藍陣營的前馬公市長葉竹林積極深耕基層，昨日正式表態投入選戰，但國民黨部分人就是「吞不下」；黨內率先表態的鄭清發曾因脫黨參選縣長，遭國民黨撤銷黨籍3年，鄭6月1日在臉書宣布角逐黨內初選後，國民黨至今還無人接續表態，黨部更是沒動靜。

倒是白營在此區躍躍欲試，除了之前傳出前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，盛傳有人勸進她角逐澎湖縣長；曾於賴峰偉縣長第三任時期擔任副縣長的許智富也說，他一直在民眾黨沒離開過，有機會將當仁不讓，但還是要等局勢穩定再來決定。

然而，國民黨還有人拱從政經驗才3年的議長陳毓仁，更有部分泛藍人士呼籲地方放下成見，思考與葉竹林合作，以期在縣長選舉扭轉氣勢、贏回澎湖政權。

近日傳出有人正悄悄對藍營可能參選人選，包括國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全和議長陳毓仁父子、湖西鄉長陳振中、曾代理望安鄉長的澎縣府參議洪棟霖及葉竹林、鄭清發等人納入民調，顯見藍營有意以民調方式來決定人選。

其中，從政路上曾擔任鄉長、議員的陳振中，政績、服務一直深受好評，選舉戰無不勝，但個性較為溫和，所以在競逐縣長大位時都抱持不主動爭取態度，每次都被忽略，但這次已被納入民調，外界認為應該是有企圖心。

而這也間接呼應當初鄭清發投入爭取初選時表示，希望帶動國民黨的蛻變，透過科學民調機制，選出最有民意基礎、最有能力，能為黨和澎湖打贏這場選戰的人。