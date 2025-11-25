陳佩琪預告柯文哲復出見小草時間 「不是不想，他真的需要時間」

陳佩琪今日受訪表示，「其實不是不想，而是他真的需要時間。」透露12月底後會重新與小草、民眾黨公職互動。（民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲交保後至今未出席公開活動，與支持者「小草」見面。對此，柯文哲妻子陳佩琪今日受訪表示，「其實不是不想，而是他真的需要時間。」透露12月底後會重新與小草、民眾黨公職互動；民眾黨副秘書長許甫補充，或許在過年前後就有機會，見到柯再向支持者問後。

陳佩琪今（25日）接受民眾之聲《言之有午》訪問指出，她出門前，柯文哲叮囑她務必代為向「小草」們與支持者問候，「他說，這整整一年來，支撐他撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺。」談及柯文哲出所後的適應狀況，陳則稱柯有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押使他重回較封閉、退縮的住況。

陳佩琪曝光柯文哲北所筆記。（民眾黨提供）

陳佩琪坦言，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，因此面對很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？「其實不是不想，而是他真的需要時間。」她相信隨時間推移，加上年底的辯論會是一個重要轉折點，「12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」

許甫接著補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。此外，陳佩琪也展示柯文哲在台北看守所購買的信紙，稱均為柯文哲在羈押期間所作的筆記，這些筆記本總共有大約十本，每一本都是密密麻麻的字跡，紙上劃掉的地方，更是他學習過程的痕跡，「劃掉代表他已經查過，也真正理解了。」

「以前我們會用Google查，現在他都是用AI查。他會坐在電腦前，把北所裡看不懂的地方請 AI教他，等完全懂了，他就會把筆記劃掉。」陳佩琪提及，外界以為柯文哲只是「隨便玩AI」，甚至有人質疑AI回答未必正確，「但他不是在玩，他是真的有上進心。」她強調，柯文哲看書不是隨便翻過，而是會把知識「化成自己的東西」，反覆理解、整理、吸收，「這十本筆記就是最好的證明。」

