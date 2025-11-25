陳佩琪駁兩個太陽說 曝柯文哲曾喊「沒黃國昌，民眾黨早垮了」

陳佩琪今日提及柯媽何瑞英叮嚀：「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」柯文哲私下也說。「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」（民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲交保恢復自由身，外界持續關注他與民眾黨主席黃國昌的關係，更被外界戲稱「兩顆太陽」。對此，柯文哲妻子陳佩琪今日提及柯媽何瑞英叮嚀：「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」柯文哲私下也說。「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」

陳佩琪今（25日）接受民眾之聲《言之有午》訪問，談及過去1年民眾黨在多場行動中的陪伴，她多次提到黃國昌，語氣充滿感謝。陳提及830走讀活動她因身體不適被扶到一旁休息，而她心疼黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人。」她更表示，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。

廣告 廣告

陳佩琪還分享，柯媽日前還不停叮囑「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」強調黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻。話鋒一轉，陳佩琪談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。

陳佩琪回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，最終黃以高得票率當選，她形容是「不負眾望」。至於外界有人評論柯文哲辭黨魁是「把自己的光環交出去」，但陳透露，柯曾私下稱是他做過最重要且正確的決定，「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」

陳佩琪轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，將民眾黨帶出新的氣象，而柯交保後時常看的影片，就是黃國昌過去1年來的直播、質詢。陳佩琪說，柯對黃「有很大的期許與讚美」，柯甚至直言：「這1年若沒有他，民眾黨早就垮了。」她強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，在柯心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

更多鏡週刊報導

陳佩琪預告柯文哲復出見小草時間 「不是不想，他真的需要時間」

柯文哲瘋AI求教「日本聯合政府」 逼ChatGPT道歉：下次不要再這樣了

柯文哲返家勤學AI誇口要寫書 陳佩琪嘆：我們活在悲慘世界裡