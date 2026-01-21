陳佩琪「偷看阿北電腦」洩2事！她笑翻：把尪往牢裡送？

政治中心／江姿儀報導



前民眾黨主席柯文哲因捲入政治案件，被羈押363天、「三進三出」北所，去年才交保獲釋。結縭35年、一直支持他的妻子陳佩琪近來時常在臉書發文有感而發，柯文哲17日受訪時無奈說「下次會把她帶出門」、「免得我不在，她就在家寫臉書，製造我的麻煩」。然而陳佩琪無視老公霸氣喊「半夜爬起來寫」，沒隔幾天又闖禍了，她PO文貼出搜索票，無碼外洩承辦人員的個資。今（21日）稍早陳佩琪再發文解釋，沒想到竟然「越描越黑」，讓大家全看傻。對此，律師李怡貞笑翻，忍不住發文問「一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」。

廣告 廣告



陳佩琪昨（20日）發文曬出搜索票惹議，因沒將承辦人員的個資遮擋，遭質疑外洩廉政官個資。她今（21日）再發文解釋來源，且直接承認自己趁阿北外出不在家「就躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦，我要聲明我不是去偷看他的women 檔夾喔」，期間話題再度鬼轉、主動提到柯案關鍵硬碟中的「Woman」資料夾。





對此，美女律師李怡貞稍早於個人臉書發文，首先表示「我會笑瘋掉」，還貼心列出陳佩琪貼文的「2大重點」，為爆料老公電腦藏「woman資料夾」，以及親揭闖阿北書房偷看電腦「自證妨害秘密罪」。她不解問「到底是不是要離婚啦」，形容夫妻倆根本「相愛相殺」，笑翻直問「有夠可愛的女人，一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」，還逗趣猜測陳佩琪此舉原因「外面的世界很危險？」。





此外，網紅四叉貓也在臉書PO文，直言「陳佩琪妳夠了吧！」，對於偷看老公電腦「把不能公開的資料貼上妳的臉書」一事，他點出「妳老公讓妳看，不代表可以讓妳公開貼出來耶！」，還傻眼說「還好柯文哲沒選上總統」、「不然妳一定整天公開國家機密把台灣給害慘」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：趁柯不在家…陳佩琪「偷看阿北電腦」闖禍！她揪「2罪證」笑翻：把尪往牢裡送？

更多民視新聞報導

陳佩琪護尪PO照「無碼」撤了！鬼扯1番話開脫

陳佩琪認偷看阿北電腦！又提柯案Women夾

退休活網少女是蔡英文 「海巡神回應」讚數排行曝光！

