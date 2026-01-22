陳佩琪：柯文哲「佩服」蘇麗瓊搖身一變成都計專家 只為把柯打成階下囚

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（22）日又於社群媒體上發文，談論柯文哲案。陳佩琪表示，柯文哲常說他最佩服監委蘇麗瓊了，她的學歷是民族社會系的，但為了打死柯文哲，突然搖身一變成都計專家，寫了數百頁的都計法給北檢，目的就是要把她的前老闆柯文哲和前同事和前下屬都打成階下囚。陳佩琪也感嘆，國家機器動起來，真的是有夠可怕的，民進黨為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了。

廣告 廣告

陳佩琪。（圖／資料照）

陳佩琪今天在臉書發文，開頭寫道有人說她愛寫臉書且都落落長，但其實她要澄清，她絕對不及這些司法人員會寫，寫出來都百頁以上，領國家薪水、用數十人、甚至上百人之力對付她們，而她們除了是當事人自己要看外，還要自己花錢請律師幫調卷宗和幫寫答辯狀。而柯文哲常說自己最佩服蘇麗瓊，其學歷是民族社會系，但為了打死柯文哲，突然搖身一變成都計專家，寫了數百頁的都計法給北檢，目的就是要把她的前老闆柯文哲和前同事和前下屬都打成階下囚。

陳佩琪表示，當初搜索票寫道，柯文哲與陳佩琪自109年3月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不明現金697萬元，另於113年6月25日未向銀行貸款，以自有資金4300萬元購入臺北市中正區林森南路XX房屋。而該楝房屋為X業股份有限公司所在地，該公司股東李X鐸，為犯嫌沈慶京之好友，往來密切，不無透過此房，以XX公司向犯嫌柯文哲承租，使犯嫌柯文哲得獲有來自犯嫌沈慶京之款項。另參以其夫妻年收入約546萬餘元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當。為瞭解犯嫌柯文哲犯罪全貌…認有必要搜索其辦公室及住處…。

陳佩琪說，她們夫妻2022年收入其實是909萬元，兩天前有貼過報稅單，她感嘆自己實在是有夠衰尾的，108年底醫院獎勵金和公務員年終和考績獎金入帳，就按往年習慣，提領錢、伺機等到小孩投資帳戶快沒錢可扣了，就存給小孩，「真是倒楣透頂，市府109年3月10日開便當會，我不知為何在109年3月18日跑去存錢給小孩」。

陳佩琪又列一段法務部調查局在2024年10月8日回覆給北檢的函文：「再查柯文哲及子女柯…，柯…、柯... ，以及...等相關帳戶結果，柯文哲及其子女名下帳戶交易人主係柯文哲配偶陳佩琪，子女名下帳戶多為投資基金及股票用途，與本案政治獻金或相關廠商尚無可疑資金往來關係。」法務部調查局的函文，也謝謝再次幫忙說明清楚。

陳佩琪說，看了這些，她終於知道李師科案中被冤枉的王迎先為什麼會跳河自殺了，國家機器動起來，真的是有夠可怕的，民進黨為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了。



◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

更多FTNN新聞網報導

綠今再對攜出機密資料提告 黃國昌酸可笑：昨告今天又告？是搞不清楚到底要用哪條嗎

1.25兆軍購要賴清德出來辯論 黃國昌：白軍購特別條例週末開會後定稿

柯文哲庭上提「妻跪地擦地」落淚 陳佩琪發文還原：只是忙碌職業婦女日常

